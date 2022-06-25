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Göztepe'de işlem tamam

Göztepe’de Sports Republic ile Mehmet Sepil arasındaki ortaklık dün resmen açıklanırken anlaşma sağlanan teknik direktör Turgay Altay’ın pazartesi günü imza atarak takımla çalışmalara başlaması bekleniyor

25.6.2022

Göztepe’de işlem tamam

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi hareketli günler geçiren Göztepe'de beklenen açıklama geldi. Futbol şubesinin devri için Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu Sports Republic şirketiyle anlaşma sağlayan Göztepe'de dün Mehmet Sepil ortaklığı duyurdu.

GAGLIARDI İZMİR'E GELİYOR
Sekiz yıldır sürdürdüğü başkanlıktan istifa eden kulübün hakim ortağı Sepil, Sports Republic'le 15 Haziran'da ön protokol imzaladıklarını duyurdu. Bu açıklama taraftarların yüreğine su serperken, sarıkırmızılı ekipte pazartesi gününden itibaren hareketliliğin artması bekleniyor. Sportif
direktör olarak takımın başına geçmesi planlanan İtalyan spor adamı Roberto Gagliardi pazartesi günü İzmir'de olacak.

KAMP AFYON'DA
Yeni oluşumun 1 numaralı teknik direktör adayı Turgay Altay ile kesin olarak anlaşma sağlanırken, 41 yaşındaki teknik adamın pazartesi günü kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada pazartesi günü tesislerde bir araya gelecek olan sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak. Kamp dönemi ise 11-24 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da gerçekleştirilecek. ■ BURAK HAKERLER

KAHRAMAN AYRILDI
Yeni yapılanmaya giren Göztepe'de kadro içindeki operasyon başladı. Sarı-kırmızılılar, dün ard arda iki ayrılık açıkladı. İlk önce Franco Di Santo'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıklayan sarı-kırmızılılar, ardından Kahraman Demirtaş'ın da takımdan ayrıldığını duyurdu. Kahraman, geçen sezon başında Altınordu'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olmuştu. 28 yaşındaki stoper, geçen sezon ligde 23 maçta forma giyerken bin 605 dakika sahada kaldı.

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