Göztepe sahaya indi

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, yeni sezonunun hazırlıklarına başladı. Bugün göreve getirilen Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesislerinde bir antrenman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ilk bölümde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Daha sonra dar alandan oyun çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı tamamladı. 8 Temmuz Cuma gününe kadar İzmir'de hazırlıklarını sürdürecek olan Göztepe, yarın çift antrenman yaparak çalışmalarına devam edecek.