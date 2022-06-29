  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe sahaya indi

Göztepe sahaya indi

Göztepe, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Turgay Altay, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.

29.06.2022, 21:15

Göztepe sahaya indi

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, yeni sezonunun hazırlıklarına başladı. Bugün göreve getirilen Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesislerinde bir antrenman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ilk bölümde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Daha sonra dar alandan oyun çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı tamamladı. 8 Temmuz Cuma gününe kadar İzmir'de hazırlıklarını sürdürecek olan Göztepe, yarın çift antrenman yaparak çalışmalarına devam edecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA