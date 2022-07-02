Göz-Göz’de şov başladı

Göztepe'nin en büyük hissedarı Mehmet Sepil ile kulübün yüzde 70 devri için ön protokol imzalayan İngiltere merkezli Sports Republic şirketi, transferde atağa kalktı ve ilk imzayı attırdı. Sports Republic şirketinin kurucu ortaklarından Rasmus Ankersen'in Göztepe için görevlendirdiği Roberto Gagliardi, İngiltere'den iki yıldız adayı oyuncuyla anlaşma sağladı. İngiltere 3. Lig ekibi Barnsley'de forma giyen orta saha oyuncusu Romal Palmer'ın (23) yanı sıra Championship Sunderland'ten stoper Arbenit Xhemajli (24) dün sabah İzmir'e geldi.

KOSOVALI OYUNCU DA İMZAYI ATACAK

İngiliz yıldız adayı Palmer, dün sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz futbolcunun transferini resmen duyurdu. Kosovalı stoper Xhemajli ise ayağının tozuyla Palmer ile birlikte sarı-kırmızılı ekibin Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde dün gerçekleştirdiği sabah idmanına katılarak takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştı. Sports Republic şirketinin uzun süredir takip ettiği öğrenilen Xhemajli'nin de Göztepe ile sözleşme en kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor. ■ BURAK HAKERLER

KARİYERİ PARLAK

ANLAŞMA sağlanan Kosovalı Arbenit Xhemajli'nin parlak bir kariyeri var. Zürich altyapısından yetişen 24 yaşındaki stoper üç sezon N.Xamax forması giydikten sonra 2020 yılında Sunderland'e transfer oldu. İngiliz ekibiyle ilk yılında lig şampiyonluğu yaşayan Xhemajli, takımını Championship'e taşıdı. Geçen sezon 4 karşılaşmada forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu 316 dakika sahada kaldı.

HALİL AKBUNAR WESTERLO İLE ANLAŞTI

Göztepe, kaptan Halil Akbunar'ın Westerlo'ya transferi konusunda sona geldi. 28 yaşındaki futbolcunun Belçika ekibi ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı öğrenildi. Westerlo'nun teklifine 'evet' diyen kanat oyuncusu dünkü idmana da teknik heyetten özel izin alarak katılmadı. Halil'in en kısa sürede Belçika temsilcisine imza atıp sarı-kırmızılı ekibe veda etmesi bekleniyor. Göztepe altyapısından yetişen Halil, sarı-kırmızılı ekipte aktif olarak 10 sezon forma giydi. Göztepe'deki performansıyla bir dönem A Milli Takım'a da seçilen Halil için Süper Lig ekipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray da teklif yapmıştı. Halil'in Westerlo'ya transferinden Göztepe'nin 3 milyon Euro'ya yakın gelir elde etmesi bekleniyor.

ATAKAN ÇANKAYA TARAFTARA VEDA ETTİ

Göztepe'nin geçen sezon başında Ankaragücü'nden kiralık olarak renklerine bağladığı Atakan Çankaya'nın sözleşmesi dün itibariyle resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki yıldız futbolcunun bonservisini almak için yönetim bir süre önce temasta bulunmuştu. Ancak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Başkent ekibiyle bu konuda yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Göztepe ile küme düşmesine rağmen Ankaragücü ile yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan stoper, sosyal medyadan yayınladığı mesajla sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Atakan'ın veda mesajı Göztepelilerden büyük bir etkileşim aldı. Atakan geçen sezon Göztepe'de 25 maçta forma giymişti.