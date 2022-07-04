Göz-Göz büyük oynuyor

Spor Toto Süper Lig'den 5 yılın ardından küme düşen Göztepe'de Rasmus Ankersen önderliğindeki heyet golcü atağına kalktı. Danimarkalı iş insanı ve ekibi gol yollarındaki boşluğu Obinna Mamah ile doldururken yerli bir yıldızı daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon devre arasında da transferi gündeme gelen Adem Büyük'ün ismi konuşulmaya başlandı. Yeni Malatyaspor ekibi ile sözleşmesi sona eren futbolcunun menajeri ile Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini almayı planlayan Danimarkalı iş insanı Ankersen'in, Adem Büyük ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

ADEM DE SICAK BAKIYOR

Yönetim Adem için maliyet araştırmasına başlarken, 34 yaşındaki tecrübeli golcünün de İzmir'de Göztepe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş altyapısından yetişen futbolcu Zeytinburnu, A.Sebat, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İY, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını terletmişti. Kariyerinde 435 karşılaşmaya çıkan yıldız hücumcu, 134 gol atarken 20 asist yapmayı başardı.

YABANCILARA YOL GÖRÜNDÜ

Yeni yapılanma sürecine giren Göztepe'de Rasmus Ankersen üç yabancı oyuncu ile anlaşma sağlarken, kadrodaki isimlere de yol göründü. Sezon bitmeden satılan Ndiaye ve Obinna'nın yanı sıra Tannane, Moubandje ve Adis'in sözleşmeleri sona ermiş Kenan Piric, Franco Di Santo ve Lourency'nin de sözleşmeleri feshedilmişti.

Takıma yapılan iki takviye sonrasında önceki gün Polonya ekibi Legia Varşova'ya satılan Makana Baku'dan sonra David Tijanic, Marko Mihojevic ve Dino Arslanagic'in de takımdan ayrılmaları bekleniyor.

TEKLİFLER VAR

Rasmus Ankersen ve ekibi, özellikle Tijanic ve Dino'ya gelen transfer tekliflerini değerlendirerek kulübe gelir kazandırmayı planlıyor. Tijanic ve Dino'ya Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından da birçok teklifin geldiği belirtildi.

KERİM'E 'PAŞA' KANCASI

Süper Lig'den düşen Göztepe'nin yıldızları tek tek yuvadan uçarken gelen tekliflerden Kerim Alıcı da nasibini aldı. Sarı-kırmızılı ekibin genç sağ bekine Süper Lig ekibi Kasımpaşa talip oldu. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki defans oyuncusu ise Rasmus Ankersen ve ekibi ile görüşerek takımda kalmak istemediğini ifade etti.

Kerim'in 1. Lig'de forma giymek istemediği ve Kasımpaşa başta olmak üzere Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi. Sağ bekin talebini değerlendirmeye alan Ankersen ve ekibinin, futbolcu için bir bonservis bedeli belirleyerek görüşmelere başlaması bekleniyor. Bucaspor ve Altınordu altyapılarından yetişip kırmızı-lacivertli ekipte profesyonel olan futbolcu Göz-Göz'e 2020-2021 sezonu başında transfer olmuş ve imza atar atmaz Boluspor'a yarım sezonluğuna kiralık olarak verilmişti.

ATINÇ'IN DURUMU BELİRSİZLİGİNİ KORUYOR

GÖZTEPE'NİN yıldız savunma oyuncusu Atınç Nukan'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Eski takımı Beşiktaş'tan teklif alan yıldız savunmacı, yönetimden alacaklarının karşılığında bonservisini istemişti. Yeni yönetimin yıldız oyuncuyla görüşeceği öğrenildi.