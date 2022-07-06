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Göztepeli Berkan Emir 1 milyon TL'ye Eyüpspor'da

Göztepe'nin 34 yaşındaki sol beki Berkan Emir, 1 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Eyüpspor'a transfer oldu. Zaman zaman taraftarın tepkisiyle karşılaşan Berkan, 33 karşılaşmada 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

06.07.2022, 11:33

Göztepeli Berkan Emir 1 milyon TL’ye Eyüpspor’da
Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de bir ayrılık daha yaşandı. Son olarak kaptanı Halil Akbunar'ı Belçika'nın Westerlo takımına gönderen sarı-kırmızılılar, Berkan Emir'le de yollarını ayırdı. Göz-Göz ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli sol bekin Eyüpspor'a gönderildiği ifade edildi. Göztepe'nin Berkan'a karşılık Eyüpspor'dan 1 milyon TL'lik bonservis bedeli aldığı vurgulandı. Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Berkan, 4 sezon düzenli olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen sezon 32 Süper Lig maçına çıkan 34 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibi ile küme düşme acısı yaşadı. Zaman zaman taraftarın tepkisiyle karşılaşan Berkan, 33 karşılaşmada 1 gol atıp 5 de asist yaptı.
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