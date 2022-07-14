Göz-Göz tam gaz

Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe, dış transferde atağa kalktı. Altınordu'dan ayrılan golcü Hüsamettin Yener ve Adana Demirsporlu sol bek Kaan Kanak'la prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyu daha yakın takibe aldı.

KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni sözleşme uzattığı stoper Semih Güler'in yanı sıra Manisa FK'da forma giyen Süper Lig patentli orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'ı da listesine ekledi. Göztepe, Adana ekibiyle 3 yıllık sözleşme yenileyen 27 yaşındaki Semih'i bonservissiz alma fırsatını kaçırdı. 30 Haziran'da kulübüyle sözleşme uzatan savunmacıyı sarıkırmızılı yönetim, en azından kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Almanya doğumlu olan Semih Güler, daha önce Westfalia Herne ekibinde forma giyerken Türkiye'de Eskişehir formalarını da terletti. Manisa FK ile sözleşmesi devam eden 33 yaşındaki orta saha Yasin için de temaslar sürüyor. Yasin, geçen sezon devre arasında Ç.Rize'den Manisa ekibine transfer olmuştu. Avusturya doğumlu Yasin de Rapid Wien altyapısında yetiştikten sonra G.Antep, Bursa, Erciyes, Salzburg, S.Trnava ve G.Birliği'nde görev yaptı.



HÜSAMETTİN İMZAYI ATTI

Göztepe önceki gün prensipte anlaşma sağladığı Hüsamettin Yener ile dün akşam saatlerinde resmi sözleşme imzaladı. Sarıkırmızılılar, Altınordu ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcüyü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Daha önce Altay'da da forma giyen Hüsamettin, Afyon kampına dahil olarak çalışmalara başladı. Yönetim, Hüsamettin ile birlikte daha önce anlaşma sağladığı Fenerbahçeli genç oyuncu Uğur Kaan Yıldız'ın da kulübüyle resmi işlemlere başlandığını duyurdu. 19 yaşındaki futbolcu da Hüsamettin ile birlikte kampa katıldı.

BEYKAN İLE İKİ YIL DAHA

Göztepe yönetimi dış transferde hamlelerini büyük bir titizlikle sürdürürken iç transferde de kadrosunda tutmayı planladığı yıldızlarıyla bir bir görüşme gerçekleştirecek. Bu doğrultuda Göz- Göz'ün ilk hedefi Beykan Şimşek olacak. Sarı-kırmızılıların geçen sezon ikinci yarıda 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a kiralık verdiği 27 yaşındaki orta saha ile yönetim en az iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

TURGAY ALTAY ÇOK BEĞENDİ

Kulübüyle kontratı 2023 yılının sonunda bitecek olan Beykan Şimşek'e ayrıca yönetim zam yapmayı planlıyor. Teknik direktör Turgay Altay'ın İzmir'deki çalışmalarda performansından memnun kaldığı futbolcunun yıllık ücretinin 2.5 milyon liraya çıkarılması düşünülüyor. Bandırma ile Play-Off finali oynayarak Süper Lig'in kapısından dönen Beykan'ın, bu sezon on birin değişmez isimlerinden biri olması da bekleniyor.

EMRE GEDİK OLMADI

Dış transferde hareketli günler geçiren Göztepe'ye Emre Gedik transferinde kötü haber geldi. 2. Lig ekibi 1461 Trabzonspor'un sol beki ile daha önce anlaşma sağlayan Göz-Göz, Karadeniz ekibiyle arada çıkan pürüzler nedeniyle transferden vazgeçmek zorunda kaldı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu için 1461 Trabzonspor yetkililerinin son anda yaptığı farklı istekler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Gelecek vaat eden genç yıldız adayı, teknik direktör Turgay Altay'ın listesinde bir numarada yer alıyordu. Emre, Karadeniz ekibiyle geçen sezon Play- Off'a çıkarken 28 maçta forma giyerek 2 asist üretmişti.

YENİ TRANSFERLER KAMPA KATILDI

GÖZTEPE prensipte anlaşma sağladığı Fenerbahçeli sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ın da transferini bitirdi. 19 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayan Göz-Göz, yeni transferleri kampa dahil etti.

Kulübün henüz transferini duyurmadığı Hüsamettin Yener ve Uğur Kaan, Afyon'a giderek yeni sezon çalışmalarına katıldı. Yönetimin anlaşma sağladığı Kaan Kanak ise henüz kampa dahil olamadı. Sarıkırmızılı yönetimin, anlaşma sağladığı yerli yıldızları art arda açıklayarak şov yapması bekleniyor. Bu arada geçen sezondan takımda kalan Dino, Atınç, David Tijanic, Yalçın ve İrfan Can Eğribayat'ın gelecekleri belirsizliklerini koruyor.

■ BURAK HAKERLER