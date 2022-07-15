Göztepe’de rota sağ bek

DIŞ transferde son hamlesini Altınordu'dan Hüsamettin Yener ve F.Bahçe'den genç Uğur Kaan Yıldız'ı alarak yapan Göztepe, İstanbul çıkarmasını sürdürüyor. Sportif Direktör Ivan Mance, Kasımpaşa'dan 26 yaşındaki sağ bek Mehmet Feyzi Yıldırım'ın da transferi için girişimlere başladı. Başarılı savunmacı için teknik direktör Turgay Altay'ın da olumlu rapor verdiği öğrenildi.

BONSERVİS ENGELİ

Transferin önündeki en büyük engel ise bonservis sorunu. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için istenecek bonservis bedeli transferde rol oynayacak. Güncel piyasa değeri 150 bin Euro olan 26 yaşındaki sol bek Göztepe'nin kriterlerine uyarken, maddi şartlarda anlaşılması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Futbolcu U-19 Milli Takımı'nda forma giydi. BURAK HAKERLER

'ANKERSEN'E BAŞKANLIK İÇİN TEKLİF GÖTÜRDÜK'

GÖZTEPE'NİN eski başkanı ve hissedarı Mehmet Sepil, kulübün Sports Republic şirketine devir sürecinin sezon başlamadan önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Sepil, "Bu anlaşmada Sports Republic, Göztepe kulübünün mevcut ortaklarına bir ödeme yapmıyor. Kendileri sermaye katılımı yaparak, Göztepe için daha rahat hareket edebileceğimiz bir Göztepe oluşturmak şeklinde anlaşma yaptık. Bunun için de yüzde 70'ini devralacak" dedi.

Rasmus Ankersen'e kulüp başkanı olması için teklif götürdüğünü aktaran Mehmet Sepil, "İş bitince yeniden konuşacağız. Sadece ilk yabancı yatırımcı değil, aynı zamanda da Türkiye'de ilk kez bir yabancı kulüp başkanı olmuş olacak. Sürecin bitmesini bekleyip, ilk yönetim kurulu toplantısında başkanın seçileceği günü bekliyoruz Göztepe'de nasıl bir politika olacağını tahmin etmek için Midtjylland örneğine bakmak gerekiyor" dedi