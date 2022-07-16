Atınç’tan kötü haber

Göztepe'de Atınç Nukan şoku yaşanıyor. Göz-Göz'ün Süper Lig kadrosunda yer alan ve geçen sezon mart ayında sakatlanarak sezonu kapatan Atınç Nukan halen takımla çalışmalara başlayamadı. Çapraz bağları kopan 28 yaşındaki stoperden kötü haber geldi. Atınç'ın tedavisinin sürdüğü ve sahalara dönmesinin ligin ilk 6 haftasını bulabileceği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinin gündeminde olan ve özellikle İstanbul temsilcisi Beşiktaş'ın ciddi olarak ilgilendiği Atınç Nukan'ın ligin ilk haftalarını kaçıracak olması transfer ihtimalini de ortadan kaldırdı.



RESMİ TEKLİF GELMEDİ

Atınç için şu an kulübe resmi teklif gelmediği ve futbolcunun sezonu Göztepe'de tamamlayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte üç sezonu geride bırakan Atınç, İzmir'e 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'tan transfer olmuştu. Sağlık ekibi başarılı savunmacının sahalara daha erken dönebilmesi için var gücüyle çalışıyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve kariyerinde Leipzig'de forma giyerek Avrupa'da da görev yapan Atınç, toplam 201 resmi maça çıkarken attığı 15 golle golcü kimliğini de öne çıkardı.