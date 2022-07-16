Göztepe’nin planı askıda

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi savunmaya takviyeye öncelik veren Göztepe'nin planları alt üst oldu. Adana Demirspor'dan iki yıldız oyuncuya talip olan Göztepe'nin transferde eli boş kaldı. Sarı-kırmızılılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı sol bek Kaan Kanak ile son anda anlaşma sağlayamadı. Göz-Göz yönetimi, 31 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık sözleşme önerirken, Kaan en az iki yıllık kontrat istedi. Sözleşme süresi nedeniyle Kaan Kanak ile anlaşamayan Göztepe, transferden vazgeçmek zorunda kaldı.



BONSERVİS ENGELİ

Stoper takviyesi için yine Adana Demirsporlu Semih Güler'e kanca atan Göztepe 27 yaşındaki oyuncu için kulübünden vize alamadı. Futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği geçtiğimiz ay gündeme geldiği öğrenilirken, 30 Haziran'da Adana Demir'in Semih ile 3 yıllık sözleşme uzatmasıyla Göztepe'nin eli boş kaldı. Adanalı kurmaylar, Semih'in kiralık olarak Göztepe'de bir sezon forma giymesine de sıcak bakmadı. Sarı-kırmızılılar, Adana ekibiyle transfer için temaslarını sürdürüyor.



■ BURAK HAKERLER

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