Göz-Göz’de 1 numara atağı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Göztepe'de, futbolun başına geçmeyi planlayan Rasmus Ankersen ve ekibi, İrfan Can Eğribayat konusunda geri adım attı. Geçen sezon 30. haftada oynanan Alanyaspor maçı sonrası taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki eldiven kadro dışı bırakılmış ancak bir süre önce affedilerek Afyon kampına dahil edilmişti. İrfan Can'ın affedilmesi sonrası ayağa kalkan taraftarların tepkileri sonrası yeni yönetim, 1 numara planlarını değiştirdi. Ankersen ve ekibi, teklif gelmeyen İrfan Can'ı takasta kullanmaya karar verdi. Bu karar sonrası kaleye takviye gündeme gelirken listenin başına da son olarak Adana Demirspor forması giyen Ferhat Kaplan yerleşti. Teknik direktör Turgay Altay'ın da onayladığı Ferhat için yönetim girişimlere başladı.

İZMİR'E SICAK BAKIYOR

Adana ekibiyle sözleşmesi sona eren futbolcunun da Göztepe'ye sıcak baktığı belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 33 yaşındaki eldivenin kadroya katılması için İrfan Can'a da kulüp arayışlarına başlandı.

UMUT NAYİR TEMASI

Göztepe yönetimi golcü transferinde gündemine aldığı Giresunspor'lu eski oyuncusu Umut Nayir ile görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Umut, İzmir'e dönmeye sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların hedefi, 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak renklerine kazandırmak.

TARAFTAR İLE TARTIŞTI

GÖZTEPE'NİN geçen sezon 30. haftada oynadığı Alanyaspor maçı sonrası sahayı terk eden İrfan Can, tribünden gelen tepkiler üzerine taraftarlara karşılık vermişti. Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği İrfan'ı olay sonrası Mehmet tarlara Sepil, süresiz kadro dışı bırakmıştı. Taraftarlar, affedilip Afyon kampına götürülen futbolcunun takımdan gönderilmesi yönünde bir süredir sosyal medyadan yönetime baskı yapıyor.

UĞUR KAAN YILDIZ SÖZLEŞME İMZALADI

Göztepe, daha önce prensipte anlaşarak Afyon kampına götürdüğü Fenerbahçe'nin sağ beki Uğur Kaan Yıldız'ın transferini resmileştirdi. 20 yaşındaki genç sağ bek ile 1 yılı kulüp opsiyonlu olmak üzere 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Bir süredir Afyonkarahisar kampında takımla birlikte çalışan Uğur Kaan performansıyla teknik heyetin de gözdesi oldu.

YENİ SPONSOR "ŞEHRİN SİGORTACISI"

GÖZTEPE ile Mert Kaan Sigorta'nın "Şehrin sigortacısı" arasında iş birliği ve sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen lansmana Göztepe adına eski başkan Mehmet Sepil ve şirket CEO'su Aydın Kaya katıldı. Mehmet Sepil, "Şirket, geçen sene 1'inci Lig'de kadın voleybol takımımızın göğüs sponsorumuz oldu. Bu lansman benim için 100'üncü yıla hazırlanan Göztepe'nin adımlarından biri" derken CEO Aydın Kaya "Büyük değer taşıyacak ve ilkleri barındıran anlaşma sağlayacağız. Taraftarların sigorta ihtiyaçlarını karşılayıp "Şehrin takımına" destek olmak en büyük amacımız" diye konuştu.