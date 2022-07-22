Göztepe-Trabzon hattı

Spor Toto Birinci Lig'de sezon öncesinde yeni bir kadro yapılanmasına giren Göztepe ile Trabzonspor arasındaki transfer hattı yeniden canlandı. Sarı-kırmızılı ekipte taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilen genç kaleci İrfan Can Eğribayat'a Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bir kez daha talip oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği 24 yaşındaki eldiven için Karadeniz ekibi ciddi bir teklifle Göz- Göz'ün kapısını çaldı. Sarı-kırmızılı yönetim transfere karşılık bordo- mavili ekipten futbolcu artı bir miktar bonservis bedeli talep etti.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Göztepeli kurmaylar, tepkiler nedeniyle kulüp aradığı İrfan Can'a karşılık Trabzonspor'dan golcüler Enis Destan ya da Batuhan Kör ikilisinden birinin yanı sıra stoper Taha Altıkardeş'i de kiralık olarak istedi. Ayrıca sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisinden transfere karşılık bir miktar da bonservis bedeli talep etti. Trabzon yönetimi, teklife olumlu bakarken, takasta kullanılacak futbolcuların kararları da transferde etkili olacak. İki kulüp arasında ayrıca bonservis bedeli konusunda da pazarlıklar devam ediyor.

ALTINORDU'DA VİTRİNE ÇIKTI

İZMİR doğumlu genç yıldız adayı Enis Destan, Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran Altınordu bünyesinde yetişti. Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisifutboluna bünnin farklı yaş kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon ara transfer döneminde Trabzon'a imza atmıştı. Göz-Göz'ün talep ettiği diğer golcü Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş de aynı dönemde Bursa'dan Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

■ BURAK HAKERLER