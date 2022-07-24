Göz-Göz’den stoper atağı

Spor Toto 1. Lig'de son olarak kadrosuna Samsunspor'dan eski yıldızı Yasin Öztekin'i katan Göztepe'de yönetim takviye çalışmalarında savunmaya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, savunmanın ortasına yapacağı transfer için rotasını Rusya'ya çevirdi. Rus ekibi Khimki'de forma giyen Filip Dagerstal sarı-kırmızılı yönetimin gündemine geldi. 25 yaşındaki stoperin kulübüyle 2024 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunurken, Göztepe'nin kiralık olarak teklif yaptığı öğrenildi. Menajeri kanalıyla futbolcuyla uzun süredir görüşmelerini sürdüren Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve ekibi, bu transferi sonlandırabilmek için büyük çaba harcıyor.

SON KARAR OYUNCUNUN

Başarılı futbolcu için sarı kırmızılı İzmir ekibinin yanı sıra Polonya temsilcisi Lech Poznan'ın da teklif yaptığı, Dagerstal'ın da bu nedenle kararsız olduğu belirtildi. Stoper pozisyonunun yanı sıra ön libero ve merkez orta sahada da forma giyebilen İsveçli yıldız, yaşı itibariyle de Göztepe'nin aradığı isim olarak göze çarpıyor. Transferin 1-2 gün içinde olumlu ya da olumsuz bitmesi bekleniyor. ■ BURAK HAKERLER

İKİ GENÇ DAHA YOLCU

Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı sona ererken, teknik direktör Turgay Altay takımdan gönderilecek isimleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı. Genç teknik adam iki genç yıldızın kiralanması yönünde yönetime rapor verdi. Altay'ın raporu sonrası Tibet Öniz ve Batuhan Adıgüzel önümüzdeki sezonu başka bir ekipte kiralık olarak geçirecek. 20 yaşındaki sağ kanat Tibet, geçen sezonun ikinci yarısını 3. Lig ekibi Başkent Göz- Gözler Akademi'de kiralık olarak geçirmişti. 20 yaşındaki sol bek Batuhan Adıgüzel de 1. Lig'den 2. Lig'e düşen İzmir temsilcisi Menemenspor'da geçen yılı geçirmişti. Kulüp Tibet ve Batuhan'ın gelişim gösterebilecekleri kulüp arayışlarına başladı. Altay'ın önümüzdeki günlerde kadroda bir eleme daha yapması da bekleniyor.

"SÜPER LİG'E DÖNECEĞİZ''

Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'de oynadığı dönemde Galatasaray'dan transfer olarak büyük bir sükse yapan Yasin Öztekin, 2.5 yıllık aradan sonra yeniden İzmir'e döndü. Rasmus Ankersen ve ekibinin, 2.5 yıl aradan sonra 1 yıllık sözleşme imzalattığı 35 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı ekipte kaptanlık pazubandını koluna takacak. Takım kaptanları Halil Akbunar ve Berkan Emir'in takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı yönetimin, kaptanlık teklifi yaptığı kanat oyuncusu Yasin önemli açıklamalarda bulundu.

"KENDİ EVİME GERİ DÖNDÜM"

"Savaşmaya hazırız" diyen Öztekin, "Evime geri döndüm. Takımda çok genç oyuncu var. Ben de hem saha içinde, hem de saha dışında tecrübemle gençlere yol göstereceğim. Göztepe'yi yeniden hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Ben de saha içinde terimin son damlasına kadar her şeyimi bu forma için vermeye hazırım" dedi. Yasin Öztekin, bugün Afyon kampı sonrası Urla Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-kırmızılı kafileye katılarak çalışmaya başlayacak.

TİJANİC KALIYOR

GEÇEN sezon Süper Lig kadrosundan Marko ve Dino ile birlikte takımda kalan üçüncü yabancı oyuncu olan David Tijanic, 1. Lig'de de Göztepe forması giyecek. Sloven futbolcuya henüz ciddi bir teklif gelmedi. İzmir'deki sezon hazırlıklarının ardından Afyon kampını da noktalayan sarı-kırmızılılarda 25 yaşındaki futbolcunun performansı göz doldurdu. Teknik direktör Turgay Altay, futbolcunun takımda kalması yönünde rapor hazırlarken, Tijanic'in de kariyerine İzmir'de devam etmek istediği belirtildi.