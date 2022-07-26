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Göztepe’den kaleci hamlesi

Sarı-kırmızılılar, G.Antep FK forması giyen 24 yaşındaki Ekrem Kılıçarslan’la anlaştı

26.7.2022

Göztepe’den kaleci hamlesi
Göztepe, dış transferde dur durak bilmiyor. Son olarak Samsunspor'dan ayrılan Yasin Öztekin'i renklerine bağlayan Göz- Göz, kaleye ikinci transferini gerçekleştirdi. Bir süre önce Başakşehir'den file bekçisi Berkin Özgür'ü transfer eden sarıkırmızılılar, bir süredir transfer için çaba sarf ettiği kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı da kadrosuna kattı. 24 yaşındaki eldiven, tüm pürüzlerin giderilmesinin ardından ilk kez İzmir'de idmana çıktı. 1 numaralı mevkii için iki takviye yapan Göz-Göz, bir kaleci daha alacak. Taraftarlarla problem yaşayan ve istenmeyen adam ilan edilen İrfan Can Eğribayat ile kesin olarak yolların ayrılacağı öğrenildi. ■ BURAK HAKERLER
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