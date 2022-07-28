Trabzon Göz-Göz hattı

TRABZONSPOR'DA transfer çalışmaları sürüyor. Yerli kaleci arayan bordo-mavililer, İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye yeni bir teklif yaptı. Erce Kardeşler'i Hatayspor'a satan, Arda Akbulut'u da Bandırmaspor'a kiralık gönderen Karadeniz ekibinin İrfan Can sevdası bitmek bilmiyor. Göztepe yönetiminin taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle takımda tutmak istemediği genç file bekçisi için Trabzonspor yönetimi yeni bir teklifle İzmir ekibinin kapısını çaldı.

Göztepe, 2 milyon Euro bonservis belirlerken, Enis Destan'ın yanı sıra Batuhan Kör ve Kerem Şen gibi isimlerle ilgilenen Göztepe'ye, takas artı para formülü sunuldu. 24 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Uğurcan Çakır'ın da ayrılması durumunda kaleyi sağlama almayı hedefleyen Trabzonspor yönetiminin B planı da hazır.

Bordo-mavili kurmaylar, transferin ilk sırasına koyduğu İrfan Can'la anlaşamaması durumunda Rize'den Gökhan ve Tarık'la ilgileniyor. 7 sezondur Karadeniz ekibinin kalesini koruyan 27 yaşındaki Gökhan, geçen sezon Rize'de 28 maça çıktı. Son 3 sezondur Çaykur Rize forması giyen Tarık, geride kalan sezonda 12 maçta görev yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın '1' numaralı mevkiye alternatifleri kazandırmayı planladığı da öğrenildi.