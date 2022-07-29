  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe’nin hedefi Sadi

Göztepe’nin hedefi Sadi

Sarı-kırmızılılarda hedef Manisa FK’nın stoperi Sadi Karaduman. İsveçli stoper Dagerstal'ı Polonya ekibi Lech Poznan'a kaptıran Göz-Göz, siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi süren 30 yaşındaki stoper için girişimlere başladı. Yönetim, Rize'nin de görüştüğü futbolcuyla anlaşma zemini arıyor

29.7.2022

Göztepe’nin hedefi Sadi

Spor Toto 1. Lig'de beş yıl aradan sonra mücadele edecek olan Göztepe dış transferde yeniden savunma takviyesine yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim, bir süredir temasta olduğu Rus ekibi Khimki'nin stoperi Filip Dagerstal'ı Polonya temsilcisi Lech Poznan'a kaptırmıştı. Bu gelişme sonrasında arayışlarını Türkiye'ye çeviren Göz- Göz yönetimi, Manisa FK'nın stoperi Sadi Karaduman'ı gündemine aldı. Ege ekibiyle sözleşmesi devam eden futbolcuyla menajeri kanalıyla görüşmeler devam ediyor.

İKNA TURLARI BAŞLADI
30 yaşındaki tecrübeli savunmacının da kulübünden ayrılmak istediği iddia edilirken, Göz- Göz'ün transferde ciddi bir rakibi var. Geçen sezon Göztepe gibi 1. Lig'e düşen Çaykur Rize'nin de Sadi ile ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Göztepe'nin patronu olması beklenen Rasmus Ankersen ve ekibinin, İzmir ve taraftar kozunu kullanarak 30 yaşındaki stoperi Göztepe için ikna etmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, Sadi'yi ikna etmesi halinde Manisa FK yönetimi ile bonservis problemini çözmeye çalışacak. ■ BURAK HAKERLER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA