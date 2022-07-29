Göztepe’nin hedefi Sadi

Spor Toto 1. Lig'de beş yıl aradan sonra mücadele edecek olan Göztepe dış transferde yeniden savunma takviyesine yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim, bir süredir temasta olduğu Rus ekibi Khimki'nin stoperi Filip Dagerstal'ı Polonya temsilcisi Lech Poznan'a kaptırmıştı. Bu gelişme sonrasında arayışlarını Türkiye'ye çeviren Göz- Göz yönetimi, Manisa FK'nın stoperi Sadi Karaduman'ı gündemine aldı. Ege ekibiyle sözleşmesi devam eden futbolcuyla menajeri kanalıyla görüşmeler devam ediyor.

İKNA TURLARI BAŞLADI

30 yaşındaki tecrübeli savunmacının da kulübünden ayrılmak istediği iddia edilirken, Göz- Göz'ün transferde ciddi bir rakibi var. Geçen sezon Göztepe gibi 1. Lig'e düşen Çaykur Rize'nin de Sadi ile ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Göztepe'nin patronu olması beklenen Rasmus Ankersen ve ekibinin, İzmir ve taraftar kozunu kullanarak 30 yaşındaki stoperi Göztepe için ikna etmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, Sadi'yi ikna etmesi halinde Manisa FK yönetimi ile bonservis problemini çözmeye çalışacak. ■ BURAK HAKERLER