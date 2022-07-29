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Haberler Göztepe Yasin Öztekin’in forma numarasını Göztepe taraftarı seçecek

Yasin Öztekin’in forma numarasını Göztepe taraftarı seçecek

2.5 yıl sonra Göztepe Kulübü’ne kaptan olarak geri dönen Yasin Öztekin’in yeni sezonda sarı-kırmızılı ekip için giyeceği formanın numarasını Göztepeli taraftarlar belirleyecek.

DHA

29.07.2022, 17:18

Yasin Öztekin’in forma numarasını Göztepe taraftarı seçecek

Göztepe'nin Resmi Fan Token partneri Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada $GOZ Fan Token sahipleri 7, 23 ve 9 numaraları arasından oylama yaparak milli futbolcunun yeni sezondaki forma numarasını seçecek.

SONUÇLARI HEYECANLA BEKLİYORUM
2 Ağustos'a kadar devam edecek oylama ve tekrar yuvaya geri dönüşü ile ilgili açıklama yapan kaptan Öztekin, "Tekrar Göztepe'ye gelmek benim için son derece mutluluk ve heyecan verici. Bu heyecanıma taraftarlarımızın da ortak olmasını isteyerek, forma numaramı onlara seçtirmek istedim. Bu futbolculuk kariyerimde yaşadığım en değişik deneyim de olacak. Ben de sonuçları heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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