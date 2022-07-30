Göztepe’den stoper atağı

Spor Toto Birinci Lig'de zirveye gözünü diken Göztepe'de yönetim transferde savunmaya yapacağı takviyeyi ilk sıraya yerleştirdi. Sarı-kırmızılılar, stoper takviyesi için Manisa FK'dan Sadi Karaduman için girişimlere başlarken, listeye Kocaelispor'dan Muzlum Demir'i de ekledi. Geçen sezon ara transfer döneminde Menemenspor'dan Kocaelispor'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, Körfez ekibiyle önceki gün alacaklarına karşılık sözleşmesini feshederek boşa çıktı.



OYUNCUNUN TALİBİ ÇOK FAZLA

Yönetim, bonservis engeli bulunmayan Mazlum'u stoper adayları arasında ilk sıraya yerleştirdi. Birinci Lig ekiplerinin hemen hemen hepsinin gündeminde olan Mazlum için devreye giren Göz-Göz, İzmir kozunu kullanarak transferi en kısa sürede bitirmek istiyor. Stoper mevkiinin yanı sıra sağ bek ve orta sahanın sağında da forma giyebilen tecrübeli futbolcuya menajeri kanalıyla ilk teklif gitti. Mazlum'un düşünmek için süre istediği ve bu teklifi değerlendirmeye aldığı da ifade edildi.



MENEMEN'DE YETİŞTİ

Menemenspor altyapısında yetişen Mazlum Demir, Amed Spor, Nazilli Bld, Batman Petrol ve Edirne Bld formalarını terlettikten sonra İzmir'e, yetiştiği sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Menemen ile 3. Lig Play-Off şampiyonluğu da yaşayan 31 yaşındaki stoper, Göztepe'nin cazip teklifini ciddi olarak değerlendirmeye aldı.



YASİN ÖZTEKİN'İN FORMA NUMARASINI TARAFTAR SEÇECEK

Göztepe Kulübü'ne 2.5 yıl sonra kaptan olarak geri dönen Yasin Öztekin'in yeni sezonda sarıkırmızılı ekip için giyeceği formanın numarasını sarı-kırmızılı taraftarlar belirleyecek. Göztepe'nin Resmi Fan Token partneri Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada $GOZ Fan Token sahipleri; 7, 23 ve 9 numaraları arasından oylamayla milli futbolcunun yeni sezondaki forma numarasını seçecek. Bu oylama 2 Ağustos'a kadar sürecek.



■ BURAK HAKERLER

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