Göztepe’den Aytaç hamlesi

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi verecek olan Göztepe sürpriz bir ismi gündemine aldı. Dış transferde defans, orta saha ve gol yollarına takviye yapacak olan Göz-Göz, G.Saray'dan Aytaç Kara için yeniden devreye girdi. Göztepe'de futbolun başına geçmesi beklenen Rasmus Ankersen ve ekibi, geçen sezon ikinci yarıda sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Aytaç Kara'nın kiralanması için girişimlere başladı.

Aytaç Kara, geçen sezon ikinci yarıda formasını giydiği Göztepe'de, sadece 8 maçta forma giymiş ve 1 asistlik performans sergilemişti. Altay altyapısından yetişen, sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını terleten Aytaç Kara, kariyeri boyunca 268 resmi maça çıktı, 28 gol attı.

O DA SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da düşünülmeyen 28 yaşındaki İzmirli orta saha oyuncusunun da yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Aytaç'a Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig'in flaş ekipleri Eyüp ve Pendik'in de ilgisinin olduğu öğrenildi.

BEYKAN'DAN YENİ SAYFA

BEYKAN Şimşek yeni bir sayfa açtı. Göz-Göz'e 2020-2021 sezonunun devre arasında Ankaraspor'dan gelen 27 yaşındaki futbolcu, beklediği performansa ulaşamadı. Göztepe'de ilk senesinde sadece 6 maça çıkan deneyimli futbolcu, geçen sezon da aynı sayıda müsabakada oynadı. Bir türlü teknik ekibin planlarında yer alamayan Beykan 2021-2022'nin devre arasında 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'a kiralandı. Bordobeyazlı ekipte toparlanan Beykan, 14 karşılaşmada oynadı. Bandırmaspor'la Play-Off finalinde de boy gösteren oyuncu, sezon bitiminde Göztepe'ye döndü. Takımla çalışmalara başlayan oyuncunun bu sezon İzmir ekibinde kalacağı ifade edildi.

FORMALAR SATISTA

GÖZTEPE'DE taraftarlar için tasarlanan 2022-23 sezonu formalarının satışına dün başlandı. Taraftarlar, lansmana özel fiyatı ile Göz-Göz Mağazaları'ndan formalara ulaşabilecek. Formalar büyükler için 375, çocuklar için 325 Lira'dan satılıyor. ■ BERKE ÖZBAY