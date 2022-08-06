Göztepe’de rota Utku

Göztepe'de İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'nin yolunu tutmasının ardından kaleci transferi gündeme geldi. Başakşehir'in 18 yaşındaki file bekçisi Berkin Özgür ve G.Antep FK'dan Ekrem Kılıçarslan ile anlaşan sarıkırmızılıların Beşiktaş'ın 25 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran'ı da gündeminde bulundurduğu öğrenildi. 2021-22 sezonunda Fatih Karagümrük formasıyla 2 resmi maçta görev yapan Utku Yuvakuran ile ilgili siyah-beyazlı kulübün kararını bekleyen İzmir ekibi bu transferi en kısa sürede sonlandırmayı planlıyor. 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Utku Yuvakuran, altyapı kariyerinde Pendik, S.Tepe Bld ve Beylerbeyispor'da görev yaptı. Profesyonel futbol kariyerine Beylerbeyi'de start veren genç eldiven, 2016 yılından bu yana siyah-beyazlı ekibin bünyesinde yer alıyor.

20 MAÇTA 27 GOL YEDİ

1984-1990 yılları arasında G.Saray'ın, 1990-1995 yılları arasında da F.Bahçe'nin formasını giyen Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Utku, U-20 ve U-19 Milli Takımı'nda da görev yaptı. Beşiktaş'ta 20 maça çıkan Utku, kalesinde 27 gol görürken, 7 maçta gol yemedi. 1.92 boyundaki kalecinin değeri 150 bin Euro olarak gösteriliyor.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında Göztepe yarın evindeki son provada Altınordu'yu konuk edecek. Karşılaşma taraftara da açık olacak. Bilet fiyatları 1'inci kategori 163.5, 2'nci kategori 109, 3'üncü kategori 65.5, 4'üncü kategori 44, diğer kategoriler ise 23 TL olarak belirlendi. Sarı-kırmızılılarda genel kombine satışlarında da fiyatlar belli oldu. 1'inci kategori kombine fiyatı 4250, 2'nci kategori 2750, 3'üncü kategori 1300, 4'üncü kategori 900, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 325 TL olarak belirlendi.

GENÇ EGE'YE BÜYÜK ALKIŞ

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Göztepe, son oynadığı özel maçlarda gösterdiği olumlu performansla taraftarını umutlandırırken, sarı-kırmızılı takımın genç golcü oyuncusu Ege Özkayımoğlu da attığı şık gollerle teknik ekipten tam not aldı. Göz- Göz, Denizlispor ve Nazilli Belediyespor'la oynadığı hazırlık karşılaşmalarını kazanıp yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verirken İzmir temsilcisinin altyapıdan vitrine çıkardığı genç golcü Ege iki karşılaşmada ağları sarsmayı başardı.

ENİS DESTAN PLANI OLMADI

TRABZONSPOR'UN genç oyuncularından Enis Destan elden kaçtı. Bordo-mavililerin Altınordu'dan renklerine bağladığı yıldız isim Polonya'nın Warta Poznan takımına transfer oldu. Trabzon'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, 75 bin Euro karşılığında kiralanan genç oyuncu 1 yıl süreyle Polonya ekibinin formasını giyecek. Altınordu FK altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç santrfor, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor'da transfer olduğu dönemden beri forma şansı bulamadı.