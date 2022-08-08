Göztepe’de Akman sürprizi

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor. Hücum hattında Hüsamettin Yener ve Ege Özkayımoğlu'nun yanına etkili bir golcü daha transfer etmek isteyen yönetim, dün sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Sarıkırmızılılar, Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraş verdiği Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki golcüsü Ali Akman' satın alma opsiyonlu bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

OYNATMA GARANTİSİ

Frankfurt'un Ali Akman için oynama garantisi istediği, G.Saray'ın bu teminatı veremediği için oyuncunun Göztçepe'ye geldiği öğrenildi. Futbola Bursasspor altyapısında başlayan ve genç yıldız adayı Frankfurt'a transferinin ardından geçen sezonu Nijmegen'de kiralık olarak geçirmişti. Genç golcü, Hollanda ekibinde geçen sezon 32 maça çıkarken 6 gollük bir katkı vermişti. Bu arada Göztepe, Cincinnati'nin 22 yaşındaki sağ kanadı Isaac Atanga'ya da dün imza attırdı. İzmir ekibi, Ganalı oyuncuyu da Ali Akman gibi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. ■ BURAK HAKERLER