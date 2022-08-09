Göztepe şaha kalktı

Spor Toto Birinci Lig'de sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Göztepe, nokta atışı yıldız transferleri ile şaha kalktı. Dış transferde ilk önce

genç ve gelecek vaat eden isimlere yönelen sarı-kırmızılı yönetim, ardından Yasin Öztekin, Emre Çolak ve son olarak da Ali Akman transferiyle dikkat çekti. Ancak Göz-Göz'ün yıldız takviyesi bu üç isimle de sınırlı kalmayacak. Sol bek arayışlarını sürdüren Rasmus Ankersen ve ekibi, Trabzonsporlu İsmail Köybaşı ile de görüşmelere başladı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşan bordo-mavili ekipte kadroda düşünülmeyen 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun menajeriyle başlayan görüşmelerde, yönetim önemli bir mesafe kat etti. Yeni sezonda şampiyonluğa oynamayı hedefleyen yeni yönetim, transferi büyük bir titizlikle yürütürken, maddi şartların da oluşması halinde imzalar atılacak. Kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam eden İsmail'in bonservis bedeli olmadan kadroya kazandırılması hedefleniyor. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ'TA PATLAMA YAPTI

G.Antepspor altyapısından yetişen İsmail Köybaşı, kariyerindeki patlamayı Beşiktaş'ta yaptı. 2009-2010 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki sol bek siyahbeyazlı ekipte 7 sezon forma giydi. Bu dönemde Türkiye A Milli Takım forması da giyen İsmail daha sonra Fenerbahçe, Granada, Ç.Rize ve ardından Trabzon'a gitti.

PİYASA DEĞERİNDE İNANILMAZ DÜŞÜŞ

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 2012 yılında 6 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak zirve yapan İsmail, son yıllarda ise düşüşe geçti. 33 yaşındaki futbolcunun şu anki piyasa değeri 200 bin Euro olarak gösteriliyor. Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor'da birer lig şampiyonluğu yaşayan Köybaşı, yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

ALİ AKMAN HEYECANI

GÖZTEPE yönetiminin, son transferi Ali Akman sarı-kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Bursaspor altyapısından yetiştikten sonra Almanya ekibi Frankfurt'a giden golcü oyuncunun, 1. Lig ekibi Göztepe'ye imza atması spor kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirildi. Süper Lig'in şampiyon adayı G.Saray ile adı uzun süre anılan ve oynama garantisi verilmediği için İstanbul ekibine transferi gerçekleşmeyen 20 yaşındaki oyuncu, İzmir'i salladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Yasin ve Emre'nin ardından Ali Akman'ın da satın alma opsiyonlu olarak kiralanması nedeniyle yönetime övgüler dizdi. Ali Akman resmi sosyal medya hesaplarından "Merhaba büyük Göztepe ailesi, Bu camianın, bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Sezon sonunda bu renklere gönül veren herkesin unutamayacağı bir yıl olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklaması yaptı. ■ BURAK HAKERLER