Göztepe yepyeni ve umutlu

Spor Toto Süper Lig'deki 5 yıllık macerası geçen sezon son bulan Göztepe, 2022- 2023 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı. Futbolun yeni patronu Rasmus Ankersen'in desteği, yeni teknik direktörü Turgay Altay ve yenilenen kadrosuyla sezonu Sakarya deplasmanında açan Göz-Göz, 1-0'lık sonuç ve aldığı 3 puanla iddiasını kanıtladı. Geçen sezonki kadrosundan çok önemli yıldızları kaybetmesine rağmen takviyelerle güçlenen İzmir ekibinde, ilk on birde 7, toplamda da 10 yeni oyuncu şans buldu. On birde forma giyen kaleci Ekrem, stoper Emir, sol bek Yunus Emre, orta saha Palmer, forvet Hüsamettin Yener, Obinna Mamah ve kanat oyuncusu Yasin Öztekin sarı-kırmızılı formayla ilk maçlarına çıktı.

MAMAH DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmada müthiş bir gole imza atan Obinna Mamah'ın performansı büyük beğeni toplarken, özellikle kaleci Ekrem, Emir, Hüsamettin ve Yasin Öztekin ilk maçtan beklentileri karşıladı. Sonradan oyuna giren Ali Akman, Atanga ve Emre Çolak da kalitelerini ortaya koydu.

ALTAY'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

GÖZTEPE'NİN başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Turgay Altay, Sakarya maçı sonrası özeleştiri yaptı. Son dakikada Sakaryaspor'un VAR uyarısıyla iptal edilen golü yorumlayan genç çalıştırıcı, "Maçı erken bitirebilirdik. Ciddiyetten biraz uzaklaştığımız zaman hayat cezayı bize kesiyor, maçta da öyle oluyordu. Son dakikada ayağımızdaki topu rakibe verdik ve golü yedik. Faul olmasaydı ve gol geçerli sayılsaydı inanılmaz üzülürdüm" yorumunu yaptı. Altay, kardeş kulüpleri Sakaryaspor'a da dostluk gösterileri için teşekkür etti.