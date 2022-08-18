Göztepe zirvede

Süper Lig'e geri dönmeyi hedefleyen Göz-Göz, taraftarıyla yeniden bütünleştiği 2022-2023 sezonunda Passolig Kart satışlarında zirveye adını yazdırdı. İzmir'in köklü ekibi Göztepe'nin, Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu Sports Republic şirketiyle kurduğu ortaklık ve ardından gelen flaş transferler 12. adam taraftarı da harekete geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 109 bin 615 Passolig kart sayısına ulaşarak 1. Lig'de tüm rakiplerini geride bırakarak açık ara liderliğe oturdu. Göz-Göz, en yakın rakibi Yeni Malatya (83 bin 947), Samsunspor (68 bin 51) ve Erzurumspor'u (61 bin 476) geride bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, en büyük itici gücü taraftarının desteğini yine arkasına alırken, Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig ekiplerinin yer aldığı genel sıralamada da 9.'luğa yerleşti.

TRİBÜNLER YİNE ARKASINDA

Göztepe, 12 Süper Lig ekibini de geride bırakmayı başardı. Kayseri (95 bin), Sivas (81 bin), G.Antep FK (69 bin), Ankaragücü (67 bin), Başakşehir (62 bin), Giresun (53 bin), Alanya (51 bin), Hatay (49 bin), Kasımpaşa (21 bin), İstanbulspor (9 bin), Ümraniye (5 bin), Karagümrük'ü (4 bin) Passolig kart sayılarında geçti. Süper Lig'de ise ilk sırayı 1 milyon 316 bin karta sahip olan Galatasaray aldı.

SAVUNMADA REKABET ÜST DÜZEYE ÇIKACAK

GÖZ-GÖZ'DE stoper Lukas Gottwalt ve sol bek İsmail Köybaşı'nın takıma katılmasıyla savunmaya takviyelerin sayısı 5'e çıktı. Daha önce stoper Emir, sol bek Yunus Emre, sağ bek Uğur'u alan Göz-Göz'de geçen yıldan kalan Dino, Kerim, Marko ile rekabet üst düzeye çıktı.

SABUNCU VEDA ETTİ

GÖZTEPE'DE geçtiğimiz sezon öncesinde Futbol Akademi Teknik Direktörlüğüne getirilen Serdar Sabuncu, aldığı kararla kulüpten ayrıldı. Sabuncu'nun 3. Lig ekibi Muş 1984 Muşspor kulübüyle teknik direktörlük görevi için anlaştığı öğrenilirken yönetim ile görüşen ve izin isteyen Sabuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Sabuncu, "Ayrılık da sevdaya sahildir" başlığıyla paylaştığı veda mesajı ile ayrılığı duyurdu. Sabuncu geçen sezon Süper Lig'de Tomas'ın istifasının ardından sezonun son maçlarında takımın başında sahaya çıkmıştı.

İSMAİL'E ÖZEL SÖZLEŞME

GÖZTEPE yönetiminin 2+1 bir yıllığına renklerine kattığı son transferi İsmail Köybaşı ile özel sözleşme yaptığı öğrenildi. İsmail Köybaşı'nın opsiyonlu olarak 3 yıl Göz-Göz'de futbolcu olarak forma giydikten sonra sarıkırmızılı kulübün bünyesinden ayrılmayıp antrenörlüğe geçiş yapacağı belirtildi. İsmail, imzasının ardından, "Bu büyük camiada olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Sevgi, saygı ve bağlılıkla mücadele edeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı.

HÜSAMETTİN FORMAYI GARANTİLEDİ

GÖZTEPE'NİN transferde Altınordu'dan kadrosuna kattığı golcü Hüsamettin Yener, Sakarya maçındaki performansıyla teknik direktör Turgay Altay'ın gözüne girmeyi başardı. Sezonun ilk maçına 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda gol atamasa da çalışkanlığıyla göz doldurdu. Altyapıdan yetişen genç Ege Özkayımoğlu ve yeni transfer Ali Akman'ın da göreve hazır olduğu Göztepe'de, pazar günkü Erzurum maçında yine Hüsamettin'in on birde oynaması bekleniyor. Teknik direktör Turgay Altay, Erzurumspor maçının gidişatına göre Ali Akman ve Ege Özkayımoğlu'nu da oyuna alarak skor üretmeyi planlıyor.

■ BURAK HAKERLER