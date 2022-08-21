Futbolun patronu Mance

Göztepe'de önceki gün atılan imzalarla kulübün hisselerinin yüzde 70'inin Sports Republic şirketine devredilmesi ve şirketin CEO'su Rasmus Ankersen'in sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmasının ardından sportif direktör konusu da resmiyete kavuştu. İmzada kendisinin Londra'da yaşadığını ve sıklıkla İzmir'e gelip gideceğini ifade eden ve futbolun başına geçmek üzere bir isim atayacağını açıklayan Ankersen sportif direktörlük görevi için Ivan Mance isminde karar kıldı. 39 yaşındaki Hırvat spor adamı 3 yıllığına göreve getirilirken futbolun patronu oldu.

"ÖZENLE SEÇTİK"

Göztepe'nin yeni başkanı Rasmus Ankersen, göreve getirdiği Ivan Mance için "Ivan'ı, Göztepe'nin yeni Sportif Direktörü olarak özenle seçtik. Göztepe'nin futbol şubesine güçlü liderlik sağlamak için gerekli deneyime ve şahsiyete sahip olduğuna eminim ve onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi. Eski bir Hırvat kaleci olan Ivan Mance, Hırvatistan'ı uluslararası alanda genç takımlar düzeyinde temsil etti. Futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından HNK Rijeka'da çalıştığı 8,5 yılda önce scouting direktörü ardından da sportif direktör olarak önemli başarılara imza atmıştı.

BAŞARILI GRAFİK

IVAN Mance döneminde HNK Rijeka, 2017 yılında Hırvatistan'ın en üst seviyesi olan HNL'de ilk lig şampiyonluğunu ve 4 Hırvatistan Kupası'nı kazanarak kulüp tarihinin en başarılı yıllarını geçirdi. Mance, HNK Rijeka'nın Avrupa Ligi grup aşamalarında 4 kez mücadele etmesine önderlik etti. Ivan, 2021 yılında Pafos FC'ye katıldı ve kulübün ilk kez Championship Play- Off'larına kalmasına yardımcı oldu.