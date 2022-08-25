Göztepe’den yeni hamle

Spor Toto 1'inci Lig'de geride kalan iki maçtan 4 puan çıkartan Göztepe, transferde yeniden harekete geçti. Kadrosuna en az 2 takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Coutadeur ile ilgilendiği öğrenildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Ajaccio'nun formasını giyen 36 yaşındaki deneyimli oyuncuya teklifin götürüldüğü, takımında genelde yedek bekleyen Coutadeur'un İzmir'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.



BU SEZON 3 DAKİKASI VAR

Kariyerine Le Mans'ta başlayan Coutadeur; Monaco, Lorient, San Jose Earthquakes, AEL Limassol ve Laval'da da top koşturdu. Tecrübeli orta saha, bu sezon Ajaccio'da 2 maçta forma giydi. Oyuna sonradan dahil olan oyuncu, Lyon müsabakasında 2, Rennes maçında ise 1 dakika sahada kalabildi. Son 6 sezondur Ajaccio ekibinde görev alan tecrübeli isim hem merkez orta sahada hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Transfermarkt değeri 250 bin Euro olan futbolcu kariyerinde 7 kez Fransa U-21 takımında forma giymişti. Bu arada Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın dün Gürsel Aksel Stadı'nda yapması beklenen basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Coutadeur kariyerinde toplam 443 mücadeleye çıkarken 33 kez rakip fileleri sarstı. Tecrübeli isim bu süreçte 2 kez kırmızı kart görürken 41 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Geçen sezon Ajaccio formasıyla 25 lig maçına çıkan, bu mücadelelerin 23'ünde ilk 11'de süre alan futbolcu 2036 dakika sahada kaldı. Sochaux ve Rodez Aveyron maçlarında asist yapan Coutadeur kupada da 1 maçta şans bulmuştu.