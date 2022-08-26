Tiago Çukur yoklaması

SPOR Toto 1. Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Ajaccio'dan Fransız orta saha Mathieu Coutadeur'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, bir süredir peşinden koştuğu Tiago Çukur için Fenerbahçe ile bir kez daha temasa geçti. Kadrosunu Kadrosunu Ekrem Kılıçarslan, Berkin Özgür, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Isaac Atanga, Yunus Emre Gedik, Hüsamettin Yener, Obinna Mamah, Romal Palmer, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Ali Akman, Lukas Erhan Gottwalt ve İsmail Köybaşı ile güçlendiren İzmir temsilcisinin Tiago Çukur ısrarı sürüyor.



İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil ettiği 19 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Göz-Göz, Fenerbahçe'de forma şansı bulması zor olan oyuncuyu ve Kanarya yönetimini ikna etmeye çalışıyor. Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilen Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayı ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya'ya karşı giymişti.



3. OYUNCU OLACAK

Göztepe ile Fenerbahçe bu sezon transferde işbirliği yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar F.Bahçe'den sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya'yı renklerine bağlarken, İrfan Can Eğribayat'ı da sarı-latakaya'yı civertlilere kiraladı. F.Bahçe ile yoğun görüşmeler sürdüren Göztepe'nin Tiago Çukur'u da sezon İstanbul ekibinden kadrosuna katması halinde, bu kiralanan 3. isim olacak.

DİĞER