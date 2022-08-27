Göztepe’de değişim vakti

Spor Toto Birinci Lig'de ilk iki haftada Sakaryaspor'u yenip Erzurumspor ile berabere kalan Göztepe, yarın deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, yıldız isimlerin 11'de sahne alacağı kaydedildi. Sarıkırmızılıların yaz döneminde kadrosuna dahil ettiği orta saha Emre Çolak, sol bek İsmail Köybaşı ve golcü Ali Akman'ı teknik direktör Turgay Altay'ın Bandırma'da as kadroda tercih edeceği kaydedildi. Uyum sürecini atlatan 3 futbolcunun da tam olarak hazır olduğu bildirildi.



YEDEK BAŞLAMIŞLARDI

Bir dönem Galatasaray'da istikrarlı bir şekilde oynayıp Deportivo La Coruna takımına da transfer olan Emre, Sakaryaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek soyundu. Deneyimli futbolcu Sakarya'da son 21 dakikada oyuna dahil olurken, Erzurum karşısında ise 75. dakikada oyuna girdi. Ali Akman da Emre gibi ilk maça yedek başladı. Genç forvet, Sakaryaspor müsabakasında 7 dakika, Erzurumspor maçında ise 15 dakika görev alabildi. Trabzonspor'dan gelen İsmail ise henüz sarı-kırmızılı formayı giyemedi.



ORTA SAHAYA MESUT KESİK

Göztepe, 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Almanya'da dünyaya gelen Mesut, Hertha BSC altyapısında ve Hertha BSC II takımında forma giydi. Genç isim U19 Almanya Milli Takımı'nda da görev aldı. Kulüp açıklamasında "Mesut Kesik'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" dedi.

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