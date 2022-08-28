Göz-Göz Bandırma’da

Spor Toto 1'inci Lig'e Sakaryaspor galibiyeti ile başlayan geçen hafta ise Erzurumspor ile yenişemeyen Göztepe, bugün deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Atınç Nukan ile sağ bek Kerim Alıcı mücadelede forma giyemeyecek.



'GEREKENİ YAPACAĞIZ'

Teknik Direktör Turgay Altay zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sezona iyi başladık. Bandırmaspor da ligin iddialı takımlarından. Ben takımıma inanıyorum. Gerekeni yapacağız" dedi. Bandırmaspor, ilk haftayı BAY geçmiş, 2. haftada ise Tuzla deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Takımın her iki golünü de biri penaltıdan olmak üzere Kerim Avcı kaydetmişti.



GÖZLER İSMAİL'DE

Göztepe'de son transferlerden İsmail Köybaşı'nın bugün ilk kez görev alması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'dan transfer ettiği tecrübeli futbolcunun 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon Trabzonspor formasıyla 13 lig maçına çıkmış ve 965 dakika süre almıştı. Kupa ve Avrupa sınavlarında da görev alan yıldız isim oynadığı süre boyunca gol atamasa da 1 asist yapmıştı. Ali Akman ve Emre Çolak'ın da başlangıç kadrosunda yer alması sürpriz sayılmayacak.