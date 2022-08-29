Göz-Göz yıkıldı

Spor Toto Birinci Lig'de ilk iki haftayı 4 puanla kapatan Göztepe, konuk olduğu Bandırmaspor'a 2-1 kaybetti ve ilk mağlubiyetini aldı. 4'te Arslanagic'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Mamah'ın vuruşu kaleyi bulmadı. 65'te Caner Cavlan'ın içeri çevirdiği topu Ekrem elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Sedat topu ağlara gönderdi: 0-1. 68'de Yalçın'ın ara topu denemesinde Fatih Kurucuk'un hatasıyla topu önünde bulan Yasin Öztekin düzgün bir vuruşla takımına eşitliği getirdi: 1-1.

ATABEY'İ TUTAMADI

75'te Yasin'in ceza alanı dışından yerden şutunda savunmadan seken topa Atanga'nın dokunuşunda top direkten kaleci Gkelios'ta kaldı. 89'da Dembele'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Atabey, harika bir vuruşla kaleci Ekrem'i mağlup etti: 2-1. 90+3'te sol kanatta içeri kat eden Dembele'nin vuruşu yan ağlarda kaldı. 90+5'te İsmail'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gkelios kurtardı. Göztepe karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı ve puansız ayrıldı.

İSMAİL İLK KEZ

öztepe'nin geçtiğimiz hafta Trabzonspor'dan renklerine bağladığı İsmail Köybaşı, Bandırmaspor karşısında ilk kez forma giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan İsmail, ikinci yarıda Yunus Emre'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe'yi taraftarı Sakaryaspor maçında olduğu gibi Bandırma deplasmanında da yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarıkırmızılılar, sıcak havaya rağmen takımlarına 90 dakika destek verdi.

TURGAY ALTAY'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, ligde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldığı Erzurumspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaparak sahaya çıktı. Başarılı çalıştırıcı sakatlığı bulunan Kerim Alıcı'nın yerine sağ bekte genç oyuncu Uğur Kaan Yıldız'a ilk 11'de forma şansı verdi.

ALİ AKMAN ŞOKU YAŞANDI

Göztepe'de sezon başı Frankfurt'tan bir yıllığına kiralanan Ali Akman, Bandırmaspor maçında kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada genç yıldız adayının yapılan son idmanda sakatlandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi. Ali'nin 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan Erzurumspor maçında sakatlanarak maça devam edemeyen Kerim Alıcı'da Bandırma deplasmanında forma giymedi.