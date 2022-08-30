Taraftarlar isyan etti

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşayan Göztepe'de camia taraftardan sabır isterken, futbolseverler ise transfer yapılmasını talep etti. Geride kalan 3 haftada 4 puan sarı-kırmızılılarda futbolseverler, Bandırmaspor yenilgisinin ardından transfer isteklerini daha yüksek sesle belirtmeye başladı. "Kaliteli transfer istiyoruz" başlığı ile yönetime seslenen Göztepeliler, mevcut kadronun başarılı olamayacağı görüşünde birleşti. Taraftarlar, "Koskoca 100 yıllık Göztepe'nin orta sahası Yalçın, forveti Hüsamettin olamaz. Bunlar ancak 3.alternatif olur" yorumlarını yaptılar.



BU TAKIMA TAKVİYE ŞART

Bazı kullanıcılar sosyal medyada "Göztepe bu kadar vasatlığı kaldırmaz. Bu takıma direkt 11 oynayacak takviyeler gelmezse 3-4 haftaya hoca gider, biz de takımı kümede tutmaya uğraşırız. Ekrem de Göztepe'nin kalecisi değil" şeklinde görüş belirttiler. Futbolda transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Göztepe'nin yeni yönetiminin bundan sonraki yol haritasının ne olacağı ise merak konusu.

8 HAFTA SABIR İSTEDİ

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, camiadan sabır istedi. Altay, "Hem kadro derinliği hem de genç bir kadro olması açısından zaman zaman dalgalanmalar yaşanabiliyor. Biz sabır istiyoruz" dedi. Göztepe'nin genel gidişatından memnun olduğunu dile getiren Altay, "Kırılmaları daha az yaşamak zorundayız. Oyunu bitiren bir takım olursak maçları daha rahat kazanacağız. 6 ile 8 haftalık süre sonucunda oyuncularımızın birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmasıyla daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" dedi.