GÖZ-GÖZ hareketli

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk üç haftanın ardından 4 puanla 10. sırada yer alan Göztepe'de transfer görüşmeleri hız kazandı. Belçika'nın FC Seraing takımından İbrahima Cisse ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların kadro derinliği oluşturmak için temaslarını sıklaştırdığı öğrenilirken bir başka orta saha oyuncusu Mathieu Coutadeur'la da görüşme halinde olduğu biliniyor. Alternatifli bir kadro planı yapan Göz-Göz'ün son olarak Ajaccio forması giyen Fransız orta saha oyuncusunu da yakında duyuracağı konuşuluyor.

ÖZKAN DA GELİYOR

Defans hattı için Sivasspor'un defans oyuncusu Özkan Yiğiter için kiralık olarak anlaşma planları yapan İzmir temsilcisinin hücuma da takviye düşündüğü gelen haberler arasında. Bir süredir gündemde yer alan Tiago Çukur'un Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'a kiralanması sonrası gözünü listesindeki diğer alternatiflere çeviren ekibin 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi takımların kadrosunda düşünmediği isimlere yöneleceği bildirildi.

GÖZTEPE ÇIKIŞ ARIYOR

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoper Atınç ve sağ bek Kerim mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden golcü Ali Akman'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 126.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Turgay Altay, taraftarın desteği ile 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını dile getirdi.