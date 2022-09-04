Göztepe taraftarı Altay’ı hedef aldı

S por Toto 1. Lig'de sezona yeni yönetim, teknik heyet ve baştan aşağıya değişen kadrosuyla şampiyonluk hedefiyle başlayan Göztepe'de Gençlerbirliği karşısında alınan beraberlik taraftarların sabrını taşırdı. Göz-Göz, Sakarya galibiyeti ile başladığı sezona hızlı bir giriş yaparken, Erzurum beraberliği ve Bandırma yenilgisi sonrası evinde Başkent ekibiyle de yenişemedi. Son üç haftada kaybedilen yedi puan sonrası taraftarlar, hedef tahtasına teknik direktör Turgay Altay'ı yerleştirdi.

OYUNCU TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezon başında büyük destek verdikleri takımın performansından memnun kalmazken yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Turgay Altay'ı sorumlu tuttu. Özellikle Gençlerbirliği maçında oyuncu tercihleri ve takımın kötü performansı nedeniyle eleştirilen 42 yaşındaki genç teknik adam, sarı-kırmızılılar tarafından istifaya davet edildi. Göztepeliler, Altay aleyhine sosyal medyada yüzlerce olumsuz yorum yaptı. Altay ise 0-0 sona eren maç sonunda "Oyun kültürümüze sadık kalmalıyız. Bu oyunla 1 puanın iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

@akifkuzeytemiz: Biz sahada hücum varyasyonları göremiyoruz. Antrenör dokunuşu bir hücum organizasyonu yok. @cmlktmr: Bu kafayla gidersen 1-2 hafta süren var hoca. @BulentYurdakul5: Çok kötü hoca, maalesef çok yetersiz. @ismetbozoklar: Güle Güle hoca. @bskka35: Hocam birbirimizin zamanını çalmayalım belki başka zaman. @ibrahim_kocaoglan: İstifa. @muratakkaplan1925: İstifa etmek de bir hizmettir. @ygzaymz: Hocam bizden olmaz arkadaş kalalım. @ataberkkuzunerr: Ben hayatımda ilk defa bir hocanın 1 puana iyi dediğini görüyorum. @enesj35: İstifa da bir hizmettir, olmadı, olmuyor. Zorlama.

227 GÜNDÜR EVDE YOK

İzmir'deki son galibiyetini geçen yıl Sivas'ı yenerek alan Göz-Göz, 9 maçta 25 puanlık kayıp yaşadı

GÖZTEPE, sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve 1. Lig'de de kötü bir grafik çizen Göz- Göz, evinde bu sezon Erzurumspor ve G.Birliği ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. Sarıkırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki galibiyet hasretini

tam 227 güne (7 ay 14 gün) çıkardı. İzmir ekibi evindeki son galibiyetini geçen yıl 19 Ocak 2022'de oynanan maçta Sivasspor'u 2-1 yenerek almıştı. Geçen sezon sahasında oynadığı son 7 maçı da kaybederek küme düşen Göz-Göz, bu sezon ise aldığı iki beraberlikle 4 puanlık bir kayıp yaşadı. İzmir aldıekibi söz konusu son 9 maçta ise 25 puan kaybederek taraftarlarını üzdü.

■ BURAK HAKERLER