GÖZ-GÖZ’de Cisse tamam

SPOR Toto Birinci Lig'de sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı değiştiren Göztepe, transferde dur durak bilmiyor. Yeni başkanı Rasmus Ankersen ile birlikte özellikle genç futbolculara yatırım yaparak geleceğe dönük transfer adımları atan Göz-Göz, İbrahima Cisse transferinde de mutlu sona çok yakın. Bursaspor'lu Tuğbey Akgün'ün ardından Gineli orta saha oyuncusuna da imza attırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, bonservisi elinde olan futbolcuyla pazarlıkları artık son aşamaya getirdi. İzmir'de sağlık kontrollerinden geçen 28 yaşındaki ön liberonun bir aksilik yaşanmaması halinde bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

TAKVİYELER SÜRECEK

SEZONUN ilk 4 haftasını 5 puanla geçen Göztepe'de, kanada da bir transfer yapılması planlanıyor. Başkan Rasmus Ankersen ve ekibi bu pozisyon için arayışlarını halen sürdürürken yaz transfer döneminin kapanacağı yarın mesai saati bitimine kadar bir isme daha imza attıracak. Göz-Göz, şu ana kadar tam 17 transfer ile dikkat çekerken henüz performans anlamında istediklerini sahaya yansıtamadı.

MÜTHİŞ REKABET

GÖZTEPE orta sahasında bu sezon müthiş bir rekabet yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda geçen sezondan takımda kalan David Tijanic ve Yalçın Kayan'ın yanı sıra Romal Palmer, Emre Çolak, Mesut Kesik ve Tuğbey Akgün'den sonra Cisse'nin de imza atması halinde merkezde görev alacak oyuncu sayısı 7'ye çıkacak. Bu oyunculardan sadece 3'ünün direkt on birde yer alması beklenirken futbolcular arasındaki forma savaşı Göztepe'ye yarayacak. Yalçın ve Palmer teknik direktör Turgay Altay'ın ilk 4 haftada bankosu olurken, Tijanic de üç kez on birde başlayarak istikrarlı bir görüntü sergiledi. Emre Çolak hep sonradan oyuna dahil oldu, imza atar atmaz Gençlerbirliği maçına çıkan Mesut Kesik ise ilk sınavında oldukça olumlu sinyaller verdi.

ALİ AKMAN SEZONA İYİ BAŞLAYAMADI

GÖZTEPE'NİN yaz dönemindeki flaş transferlerinden biri olan golcü Ali Akman, sezona istediği gibi başlayamadı. Bursa'dan Almanya'ya transfer olup, bir dönem adı Galatasaray'la anılmasına rağmen Göz-Göz'e imza atan golcü, 4 haftada 2 maça çıktı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçı kaçıran Ali Akman, şu ana kadar ilk 11'de süre alamadı. Sakaryaspor'a karşı 8, 2'nci haftada ise Erzurumspor FK müsabakasında 16 dakika görev alabilen oyuncu, Bandırma ve G.Birliği maçlarında oynamadı. Ali Akman'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Cuma günü Boluspor'la deplasmanda oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılan Ali Akman'ın iyileşse dahi yine müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

■ BURAK HAKERLER