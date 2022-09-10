Göztepe kayıp

Spor Toto Birinci Lig'de sezonun ilk haftasında Sakaryaspor'u mağlup ettikten sonra gülmeyi unutan ve 2 beraberlik ile bir mağlubiyet alan Göztepe, deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. 23. dakikada sağ kanattan Melih'in ceza sahasına yaptığı ortada Furkan Demir'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. İlk 45 dakikada başka pozisyon olmadı ve maç 0-0 sona erdi. İkinci yarıya ev sahibi atak başladı. 48'de sol kanattan son çizgiye inen Gökhan içeri çevirdi, Landel müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı. 51'de Boluspor atağında Melih Okutan'ın sert şutu az farkla dışarı çıktı.

KAPTAN YASİN NET FIRSATI KAÇIRDI

58'de İsmail soldan ortasını açtı, kale önünde topla bulaşan Mamah dönerek vurmak istedi. Ancak savunma izin vermedi. 84'de ceza sahası içinde Mesut'un Landel'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 86'da beyaz noktanın başına geçen Landel topu ağlara gönderdi: 1-0. 90+1'de Emre'nin uzun pasında İsmail bekletmeden içeri çevirdi. Atanga'nın geriye çıkardığı topla buluşan Yasin, rakibinden harika sıyrılarak vurdu. Ancak kaleci Çağlar gole izni vermedi. Maç 1-0 sona erdi.

'GEREKEN NEYSE YAPILACAK'

GÖZTEPE Teknik Direktörü Turgay Altay, maç sonu yaptığı basın toplantısında hem kendisi hem de takımı adına özeleştiri yaptı. Altay, "Genç ve yeni bir takımız. Sonuç olarak 5 haftada 5 puan. Bu lig mücadele ligi. O ortama girdiğiniz zaman, o girdaptan çıkmanın yolu sorumluluk almak ve pozisyonunuzu korumak. Bu konuda sıkıntılıyız. Kaybetmeyi hak etmedik ama kazanmayı da hak etmedik. Önümüzdeki maçları kazanarak normal bulunduğumuz seviyeye doğru gitmek istiyoruz. Açıkçası bu normalin üzerinde bir puan kaybı. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Sorumluluk bende, gereken neyse yapılacak."