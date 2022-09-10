Göztepe Turgay Altay’ı gönderdi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Turgay Altay'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirilerek, "Kulübümüz, Turgay Altay'a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür eder, devam eden profesyonel ve özel hayatında başarılar diler." denildi.

Kulübün yeni teknik direktör için arayışlara başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, takımımızı ileri seviyeye taşıyacak doğru teknik direktörü belirlemek için gerekli çalışmalara başlayacaktır. Yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar takımımız, kulübümüzün yardımcı antrenörleri tarafından çalıştırılacaktır."