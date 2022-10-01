Spor Toto 1. Lig'de Danimarkalı başkan Rasmus Ankersen'in Göztepe'de yeni yapılanmanın başına getirdiği Ivan Mance, çok önemli açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, Göztepe tercihi, hedefler ve taraftarlarla ilgili camianın yüreğine su serpti. Göztepe'nin Türkiye'deki liderlerden biri olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Mance, gelecek ile ilgili "Herkes bizi konuşacak" dedi.

İzmir ekibinin yapısını Avrupalı bir kulüp haline gelecek şekilde kurmak istediklerini belirten 39 yaşındaki teknik adam, "Göztepe'nin Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri olmasını sağlayacağız. Ve herkes 'İşte bu, bir kulübün nasıl organize edilmesi gerektiğine dair bir örnektir' diyecek" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ SÜPER LİG

"Gelecek tabii ki kesinlikle Süper Lig olacak" ifadelerini kullanan Mance, "Hedef rekabetteki en genç takımı kurmak. Takımımız şu anda ligdeki en genç 2 ya da 3 takımdan biri. Bu da bizim uzun vadeli stratejimizi gösteriyor. Türkiye'deki en iyi akademiyi kurmak istiyoruz. Sabır ve zamanla olacak bir şey ve yüzde yüz gerçekleşeceğine inanıyorum. Sadece Göztepe için değil, Türk futbolu için gelecek olacaktır" yorumunu yaptı.

IVAN MANCE'DEN İNCİLER

BURADAKİ yetenek çok büyük. Ancak diğer her şeyin bu yeteneği takip etmesi gerekiyor.

- HERKESİN üzerinde çok büyük baskı var. En büyük baskıyı ben kendi üzerimde yaratıyorum.

- TAMAMEN yeni bir yapı oluşturduk. İlk altı haftada karşılaştığımız durumu bekliyordum. Ama nereye gittiğimizi biliyoruz.

- MÜTEVAZİ olup, çalışacağız.

- TARAFTARLAR, Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Bize çok büyük enerji veriyorlar. Birlikte olmamız, iyi bağlanmamız lazım.

- KİMSE Göztepe'den üstün değildir. Göztepe en büyüktür. Sonsuza kadar da kalacaktır.

- HERKESTEN bu projenin arkasında durmalarını, yaptıklarımızı takip etmelerini istiyoruz.