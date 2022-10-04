Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor galibiyeti ile 3 puanla başladığı ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Göztepe'de operasyon kapıda. Deplasmanda 3-0'lık Pendik yenilgisi sonrası teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu'nun yaptığı "Göztepe armasının farkındalığını hisseden, hissettiren oyuncularla yolumuza devam edeceğiz" açıklamasının ardından bazı as oyuncuların kulübeye çekilmesi gündeme geldi. Özkayımoğlu'nun açıklamasında hangi oyunculara gözdağı verdiği merak konusu olurken, Pendik maçında oyundan erken alınan isimlerin Tuzla maçında kenara alınması bekleniyor.

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK

Yediği hatalı gollerle en çok eleştirilen isimlerin başında gelen kaleci Ekrem, Dino, ikinci yarıya başlayamayan Yunus Emre ve Mesut Kesik, 90 dakikayı tamamlayamayan Yasin Öztekin ile Yalçın Kayan ve beklentileri karşılayamayan Kvasina'nın kulübeye çekilebileceği öğrenildi. Hafta sonunu bay olarak geçecek olan Göztepe'de, 16 Ekim'de oynanacak olan Tuzla maçına kadar Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'ndan oluşan yeni teknik heyetin taşları yerine oturtması bekleniyor.

KVASINA DA OLMADI YENİ UMUT AKMAN

GÖZTEPE'NİN yeni teknik heyeti, ileri uçta da yeni arayışlara gidecek. Hüsamettin Yener'den verim alamayan, takıma en son katılan Kvasina'dan da Pendik maçında verim alamayan Dağ ve Özkayımoğlu ikilisi, bu kez genç golcü Ali Akman'ı deneyecek. Sarıkırmızılı ekibin Frankfurt'tan kiralık olarak renklerine kattığı 20 yaşındaki hücum oyuncusunun Tuzlaspor karşılaşmasına bu sezon ilk kez on birde başlaması sürpriz sayılmayacak.

■ BURAK HAKERLER