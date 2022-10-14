Beş yıl sonra farklı konuşacağız

İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde toplanan İZVAK'ın düzenlediği Geleneksel Medya Buluşması etkinliğinde konuşan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Danimarkalı spor adamı, sarı-kırmızılı kulüple ilgili planlarını aktarırken kısa vadeli değil uzun vadeli projeler gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

'BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİK'

"Göztepe, Southampton'dan daha büyük bir takım. Küçük bir kulüpten daha büyük bir kulübe geldik" diyen Ankersen, bu sezonun kendileri için çok büyük bir tecrübeli olacağını ve Mehmet Sepil başta olmak üzere herkesin katkısıyla bu işi başararak istedikleri noktaya geleceğini belirtti. Ankersen, "Bu şehir Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Seçim şansım olsa bu sene Süper Lig'e çıkmak isterim. Ancak bu seçebileceğimiz bir şey değil. Amacımız bir başarı tablosu oluşturmak. Alt yapıyı, idmanları, sistemi değiştirerek bunu başarmak istiyoruz. 5 yıl sonra farklı konuşacağız. 5 yıl içinde mükemmel bir akademi kuracağız. Avrupa çapında bir sistem yaratacağız. Oyuncuların mantalitesinin, disiplininin ve antrenman kültürünün geliştirilmesi gerek. Futbol için fiziksel gelişim çok önemli. Bunun için sabır gerekli. Buzdağının görünmeyen yüzüne bakmamız lazım" dedi.

TORBALI TESİSİ AÇIKLAMASI

Göztepe'nin eski başkanı Mehmet Sepil de "Ankersen ve ekibi telaş yapmıyor. Başarı için sabır gerekli. Taraftara projemizi iyi anlatırsak sabır gösterecektir" diye konuştu. Sepil, Torbalı tesisleri için de karar aldıklarını kaydederek "4 saha artı oyuncuların konaklayacağı bir tesis için adım attık. Bugün yönetim olarak bu doğrultuda çalışmalara başladık" diye konuştu.

ÇAYI VE DÖNERİ ÇOK SEVİYOR

Göztepe'nin başkanı Rasmus Ankersen, ilk olarak iki yıl önce İzmir'e Mehmet Sepil'i ziyarete geldiğini belirterek, "O zaman İzmir hakkında iki şey biliyordum. Birincisi Göztepe-Karşıyaka arasındaki rekabet. İkincisi de Altınordu'nun alt yapıda yaptığı harika işler. İkinci gediğimde de Göztepe-Altay maçına denk geldim. Ve sonuç hoş olmadı. Türkiye'de ve İzmir'de büyük futbol tutkusu var. Keşfedilmeyen birçok potansiyel var. Ne zaman buraya gelsem, her geldiğimde daha çok seviyorum. Çay ve döner favorilerim. İnsanları ve futbol tutkuları bir harika" dedi.

BERKE ÖZBAY