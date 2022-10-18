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Haberler Göztepe Kupada heyecan kaldığı yerden

Kupada heyecan kaldığı yerden

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak

18.10.2022

Kupada heyecan kaldığı yerden
ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı bugün, yarın ve 20 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu turda Süper Lig'den Kasımpaşa; Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor; Iğdır FK, Hatayspor; Düzcespor, Galatasaray; Kastamonuspor ve Giresunspor da Amasya FK ile karşılaşacak. Ege temsilcilerinden Altay, Ege derbisinde saat 14.00'te Efeler 09 ile kozlarını paylaşacak. Yine aynı saatte Manisa FK ise Eynesil Belediye'yi konuk edecek. Günün diğer maçları şu şekilde: 13.00 Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu (A Spor), 13.30 Serik Belediye-Batman Petrol, 14.00 Ankaraspor-Pazarspor, 15.00 Ç. Rize-Boyabat 1868 (A Spor), 17.30 Kayserispor-Iğdır FK (A Spor), 20.30 Adana Demir-Adıyaman FK (A Spor).
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