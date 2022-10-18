Taraftardan sert tepki

Göztepe'de ligde üst üste alınan yenilgiler taraftarı isyan ettirdi. Tuzla maçında yenilen ikinci golden sonra tribünde başlayan protestolar, maç sonunda sosyal medyada da devam etti. Sarı-kırmızılılar, başta Rasmus Ankersen ve ekibini hedef alırken, futbolcular ve teknik heyette eleştirilerden nasibini aldı.

İşte tepkiler;

@ErdenizBlr: Jahovic'i satarsan böyle olur.

@tenthvillager: Bu takım antrenman yapmıyor mu? Ekrem Dağ'la da olacak iş değil bu. Değil ilk 6'ya girmek ligde kalırsak iyi.

@spirit_revolt: İsmail Köybaşı sevdanız yüzünden Yunus Emre Gedik gibi adamı yediniz, yazıklar olsun!

@ilubbe2: Amacınız ne? Bizi deli mi etmek istiyorsunuz. Takım göz göre göre küme düşüyor.

@enolii Sizin vizyon dediginiz, yabancı topçuları getirip, sağdan soldan genç yerlileri kiralamak mı?