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Haberler Göztepe Taraftardan sert tepki

Taraftardan sert tepki

Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan yönetim ve futbolculara ateş püskürdü

18.10.2022

Taraftardan sert tepki

Göztepe'de ligde üst üste alınan yenilgiler taraftarı isyan ettirdi. Tuzla maçında yenilen ikinci golden sonra tribünde başlayan protestolar, maç sonunda sosyal medyada da devam etti. Sarı-kırmızılılar, başta Rasmus Ankersen ve ekibini hedef alırken, futbolcular ve teknik heyette eleştirilerden nasibini aldı.

İşte tepkiler;

@ErdenizBlr: Jahovic'i satarsan böyle olur.

@tenthvillager: Bu takım antrenman yapmıyor mu? Ekrem Dağ'la da olacak iş değil bu. Değil ilk 6'ya girmek ligde kalırsak iyi.

@spirit_revolt: İsmail Köybaşı sevdanız yüzünden Yunus Emre Gedik gibi adamı yediniz, yazıklar olsun!

@ilubbe2: Amacınız ne? Bizi deli mi etmek istiyorsunuz. Takım göz göre göre küme düşüyor.

@enolii Sizin vizyon dediginiz, yabancı topçuları getirip, sağdan soldan genç yerlileri kiralamak mı?

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