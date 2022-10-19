Göz-Göz kritik virajda

Spor Toto 1. Lig'de aldığı kötü sonuçlarla düşme hattının sınırına kadar inen Göztepe kritik viraja geldi. Ligde üst üste aldığı Pendik ve Tuzlaspor hezimetleriyle 8 puanda kalan ve tehlike bölgesinin en tepesindeki Altay ile arasında sadece 1 puan kalan Göz-Göz, önündeki iki maçı da son sıradaki ekiplere karşı oynayacak. Bu hafta pazar günü 6 puanla 18. sırada yer alan Yeni Malatya'ya konuk olacak olan İzmir ekibi, sonraki hafta ise son sırada sadece iki puanı bulunan Ege ekibi Denizlispor'u konuk edecek. Bu iki kritik karşılaşma da Göztepe'nin düşme hattıyla arasını açarak rahat bir nefes almasını sağlayacak.

ÇIKIŞ PLANLANIYOR

Son Tuzlaspor maçında taraftar tepkilerine maruz kalan başta başkan Danimarkalı Rasmus Ankersen ve ekibinin yanı sıra sarı-kırmızılı futbolcular da yeniden tribün desteğini arkasına almak için kazanmak zorunda. Özellikle pazar günü Malatya deplasmanında alınacak olan olası bir yenilgiyle düşme hattına inecek Göz-Göz, hayati öneme sahip bu iki maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

SAVUNMA SANCISI

GÖZTEPE'NİN savunması da son iki maçta çöktü. İlk 6 maç sadece 4 gol yiyen Göz-Göz, gol atamadığı son iki karşılaşmada Pendikspor'dan 3, Tuzla'dan ise 2 gol yiyerek toplam 5 kez ağlarının sarsılmasına engel olamadı. Bu süreçte gol de üretemeyen sarı-kırmızılılar, kalesini de savunamayınca 6 puanlık kayıp kaçınılmaz oldu. Teknik heyette Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir üçlüsünün Malatya maçında savunmada bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Tuzla maçıyla cezasını tamamlayan stoper Dino'nun takıma dönmesi beklenirken, Marko'nun bu maçta yedek soyunması bekleniyor. Sol bekte aksayan İsmail Köybaşı'nın yerine Yunus Emre'nin bu bölgede görev yapması bekleniyor.

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