GÖZ-GÖZ’de hava bozuk

Spor Toto 1. Lig'de sezon başından bu yana beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve hayal kırıklığı yaşatan Göztepe'de kara bulutlar hakim. Ligde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, kupada da alınan galibiyete rağmen mutlu olamadı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda 3. Lig 1. Grup ekibi Karaköprü Belediyespor'u 2-0 geçerek galibiyeti hatırlayan İzmir ekibi, rakibini zor da olsa yendi.

Normal süresi golsüz sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, oynadığı futbolla taraftarının tepkisini çekti. Teknik ekibin mücadelenin ikinci yarısında as futbolcuları sahaya sürmesine rağmen 90 dakikayı gol atamadan tamamlayan Göz-Göz'de tribünler birçok futbolcuya tepki gösterdi. Yasin Öztekin'in 102. dakikada penaltıdan attığı golle perdeyi açabilen sarı-kırmızılılarda taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'ndan bir kez daha yüzleri asık şekilde ayrıldı.

MALATYA İLE KRİTİK MÜSABAKA

İzmir ekibinin önceki gün oynadığı Karaköprü maçında oynanan oyundan memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları alkışlayarak protesto etmişti. Göz-Göz taraftarı, ligde üst üste alınan yenilgilerin ardından isyan bayrağını çekmiş, başta Rasmus Ankersen ve ekibini hedef alınırken, futbolcular ve teknik heyet de eleştirilerden nasibini almıştı. Öte yandan kupada zorlu bir maçı geride bırakan İzmir ekibi lige odaklandı. Üst üste Pendik ve Tuzla maçlarını kaybedip ateş hattına yaklaşan Göztepe, pazar günü deplasmanda düşme hattındaki Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

ALİ AKMAN ŞANSSIZLIĞI

GÖZTEPE'NİN büyük umutlarla E.Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ali Akman'ın yakasını geride kalan süreçte şanssızlıklar bırakmadı. Geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, ardından gıda zehirlenmesi geçiren ve sadece 56 dakika süre alarak ilk 11'de hiç forma giyemeyen oyuncu, kupada Karaköprü karşısında da kadroda yer almadı. Genç yıldızın üst adalesinde sertlik tespit edildiği için maç kadrosuna alınmadığı öğrenilirken, çalışmalara başladığı ifade edildi. Ali, geçen sezon Nijmegen formasıyla 32 maçın 21'unda ilk 11'de yer almış, 6 gol atmıştı.

BERKE ÖZBAY