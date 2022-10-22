Üç ligin en kötüsü

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattına yaklaşan, kupada ise Karaköprü'yü uzatmalarda bulduğu gollerle zar zor geçerek tepki toplayan Göztepe'de sıkıntı bitmiyor. Ligde geride kalan 8 karşılaşmada rakip ağları sadece 4 kez sarsan ekip Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve İkinci Lig'in en az gol atan üç ekibinden biri olarak dikkatleri çekti. Üç ligde 76 takım arasında en az gol sevinci yaşayan ekip olan Göz-Göz, 2. Lig ekipleri Bayburt ve Sivas Bld ile aynı kaderi paylaştı.



1'ER GOL KAYDETTİLER

Gol ümidini olarak transfer edilen Mamah ve Hüsamettin 1'er golde kalırken, sarı-kırmızılıların diğer iki golü ise orta saha oyuncusu Yasin Öztekin'den geldi. Kvasina, Atanga ve Ali Akman ise henüz gol atamadı. Göztepe'de teknik heyetin ise bu sorunu rotasyona giderek çözmesi bekleniyor.

3 İÇERİ 2 DIŞARI

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ali Akman, Palmer ve Yalçın'ın takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Alt adalesinde yırtık tespit edilen Mesut en az 3-4 hafta forma giyemeyecek.

EMRE 3 MAÇ YOK

Göztepe'de tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak'a ceza yağdı. Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Tuzlaspor maçında rakibi ile yaşadığı arbede sonucu 78'inci dakikada direkt kırmızı kart gören Emre Çolak 3 maç ceza aldı. PFDK, cezaya Emre'nin rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketini gerekçe gösterirken futbolcuya ayrıca 13 bin TL para cezası kesti.



■ BERKE ÖZBAY