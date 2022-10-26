Göztepe için en kritik hafta

Spor Toto 1. Lig'de yeni yönetimi ve baştan aşağıya değişen kadrosuyla kötü bir performans sergileyen ve zirveden uzaklaşan Göztepe için Denizlispor randevusu kritik öneme sahip olacak. Sarı-kırmızılılar, son Yeni Malatya galibiyeti ile düşme hattıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkararak 11 puanla 14. sıraya çıkarken, Play- Off potasına da sadece 3 puan kaldı. Bu sezon hiç seri galibiyet alamayan İzmir ekibi, cumartesi günü Gürsel Aksel'de ağırlayacağı son sıradaki Horoz'u da yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Göz-Göz, Yeni Malatya deplasmanında galibiyete rağmen futboluyla eleştiri alırken, dibe demir atan yeşil-siyahlı rakibine sadece tabelada değil, yeşil alanda da üstünlük kurarak taraftarlarıyla barışmayı planlıyor.

SAHASINDA BİR KEZ

Yedinci sıradaki 14 puanlı Ç.Rize ile arasında sadece 3 puan fark olan sarı-kırmızılılar, hafta sonu alacağı galibiyetle tehlikeli bölgeden uzaklaşıp, Play-Off potasına yaklaşma fırsatını da yakalayacak. Sahasında bu sezon 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, sadece İzmir derbisinde Altınordu'ya diş geçirebildi

GÖZTEPE'DE SEFERBERLİK İLANI

GÖZTEPE'DE, sakatlar için seferberlik ilan edildi. Palmer ve Mesut'un sakatlığı, Emre Çolak'ın da cezalı olması nedeniyle hamle şansı kalmayan Göz-Göz'de, sağlık heyeti yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Kokovic ve ekibi, tedavileri süren Palmer ve Mesut'un durumlarını sürekli takip ederken, iki yıldızın forma giyip giymeyeceği cumartesi sabahı netlik kazanacak. Tuzla maçında kırmızı kart gören ve PFDK'dan 3 maç ceza alan Emre birer kupa ve lig maçını kaçırdıktan sonra Denizli maçıyla cezayı tamamlayacak.

YASİN SIRTLIYOR

Göztepe'de kaptan Yasin Öztekin bu sezon takımına hayat veren isim oldu. Daha önce 1.5 sezon oynadığı sarıkırmızılılara yaz döneminde Samsunspor'dan geri dönen 35 yaşındaki oyuncu, ligde ve kupada attığı kritik gollerle ön plana çıktı. Takımının ligde 9 haftada attığı 5 golün 3'ünü kaydeden Yasin, ilk olarak dış sahada 2-1 kaybedilen Bandırma maçında ağları sarsarken, Altınordu ile oynanan İzmir derbisinde ise çok kritik bir penaltı golüne imza attı. Son olarak Yeni Malatya maçında takımının tek golünü kaydeden Yasin, altın değerinde 3 puanı kazandırdı. Göz-Göz, Yasin'in ayağından bulduğu gollerle 6 puanı direkt hanesine yazdırıp düze çıktı. Tecrübeli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda da Karaköprü Bld maçında attığı penaltı golüyle skoru 1-0'a getirmişti

SARI-KIRMIZILILARDA DEĞİŞİM GÜNDEMDE

GÖZTEPE'DE Malatya maçında alınan galibiyete rağmen Denizlispor maçında bazı taşlar yerinden oynayacak. Orta alanda beklenen performansı sergileyemeyen genç Tuğbey'in yedek kulübesine çekilmesi planlanırken, Yalçın Kayan'ın on bire dönmesi bekleniyor. Sakatlık sürecinden sonra Malatya'da yedek oturan 23 yaşındaki futbolcu Denizli maçında takımın orta alandaki hücum yükünü de çekecek.

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