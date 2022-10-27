Evdeki yabancı

SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'na yabancı kaldı. Geçen sezon Süper Lig'den hazin bir şekilde küme düşen Göztepe, 1. Lig'de de iç saha avantajını kullanamadı. Göz-Göz, geçen sezonki başarısız Süper Lig macerasından bu yana evinde oynadığı 23 maçta sadece 5 galibiyet elde edebildi. Bu süreçte 4 beraberlik elde eden ve 14 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, 69 puandan sadece 19'unu hanesine yazdırırken, 50 puanlık bir kayıp yaşadı.

Cumartesi günü İzmir'de Denizlispor ile oynayacak Göztepe, bu sezon da 4 maçta sadece bir kez kazanırken, 2 beraberlik ve bir yenilgi ile sahadan ayrıldı. 2019-2020 sezonunda 26 Ocak 2020'de oynanan Beşiktaş maçıyla Gürsel Aksel Stadı'na kavuşan Göztepe, açılışı galibiyetle yapsa da bu tabloyu sürdüremedi. Yeni stadında 52 maça çıkan sarı-kırmızılılar 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 48 puan toplarken 96 puan kaybederek hayal kırıklığı yaşattı.

CUMHURİYET COŞKUSU

GÖZTEPE, 29 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Denizlispor maçına odaklanırken, Gürsel Aksel Stadı'nda da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak. Sarı-kırmızılı futbolseverler Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünde stadı adeta bayram yerine çevirecek.

DOĞANCAN BİNGÖL