Kritik dönemeç

Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatya galibiyeti ile düşme potasıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkaran Göztepe, kritik dönemece girdi. Ligde 11 puanla 14. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki 5 hafta iki derbinin yanı sıra zirve ve Play- Off savaşı veren zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi zorlu maratona bu hafta yarın Ege derbisinde Denizlispor randevusuyla başlayacak.

İZMİR DERBİSİ OYNAYACAK

Ligde 2 puanla son sıradaki rakibiyle sahasında karşılaşacak olan Göz-Göz'ü sonraki süreçte önemli rakipler bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Denizli maçının ardından averajla Play-Off hattının hemen altında yer alan Samsunspor ile deplasmanda oynayacak. Daha sonra sırasıyla 4. sıradaki Keçiörengücü (İ) ve lider Eyüp (D) ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, 15. hafta ise İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek. Denizli maçıyla bu sezon ilk kez ikide iki yaparak çıkışa geçmeyi planlayan Göz-Göz zorlu süreci en az kayıpla atlatmak istiyor. Bu 5 maçlık periyot sarı-kırmızılıların ligdeki konumunun şekillenmesinde de oldukça etkili olacak.

SARI-KIRMIZILILARDA GÖZLER FEDERASYONDA

GÖZTEPE, Tuzlaspor maçında rakip takım oyuncusuyla tartışma yaşadıktan sonra kırmızı kart gören ve PFDK'dan 3 maç ceza alan Emre Çolak için federasyona itirazda bulundu. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın talimatıyla direkt kırmızı kart gören Emre'nin cezasının iki maça indirilmesi için önceki gün başvuru yapıldı. Federasyondan olumlu yanıt gelirse, kupa ve son oynanan Yeni Malatya maçında forma giyemeyen orta saha oyuncusu yarınki Denizli derbisinde forma giyebilecek. Takımda Tuğbey ve Mesut'un sakatlıkları sürerken, Palmer ise iyileşerek takıma döndü.

BERKE ÖZBAY