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Göztepe taraftarından 29 Ekim koreografisi

Göztepe taraftarı, Denizlispor karşılaşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için muhteşem bir koreografiye imza attı. Bu anlara diğer tribünlerde bulunan binlerce Göztepe taraftarı alkışlarla karşılık verirken, bazı taraftarlar da stadyumdaki atmosferi cep telefonlarıyla görüntüledi.

İHA

29.10.2022, 22:04

Göztepe taraftarından 29 Ekim koreografisi

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe'nin Denizlispor'u ağırladı. Maç öncesinde Göztepe taraftarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kale arkasında bir koreografi hazırladı.

Seremoni esnasında açılan koreografide "Biz Cumhuriyeti böyle kazandık" yazısını ve fotoğrafına yer verilirken, daha sonra Göztepe taraftarı bir baba ile oğlunun resmedildiği, "Bizler yaşatacağız" yazısının yer aldığı ikinci bir dev pankart açıldı.

Bu anlara diğer tribünlerde bulunan binlerce Göztepe taraftarı alkışlarla karşılık verirken, bazı taraftarlar da stadyumdaki atmosferi cep telefonlarıyla görüntüledi.

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