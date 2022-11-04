Emir’e yakın takip

Göztepe'nin genç stoperi Emir Ortakaya, Fenerbahçe'nin yakın takibinde. Sarı-kırmızılı ekipte tüm maçlarda sahaya on birde çıkan ve kaleci Ekrem ile birlikte tam süre alan iki oyuncudan biri olan 18 yaşındaki stoper performansıyla dikkat çekti. Emir'i, İzmir'e sezon başında kiralık olarak gönderen kulübü Fenerbahçe'nin ocak ayında geri çağıracağı da iddia edildi.



YÖNETİM TRANSFERE SICAK BAKMIYOR

Jorge Jesus'un Henrique ve Peres'in sakatlıkları nedeniyle defansta genç ve iyi bir stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. U-19 Milli Takım'da iki maçta görev yapan Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Emir'in menajerliğini ise eski futbolcu babası Ulaş Ortakaya yapıyor.



YILDIZLARI PARLIYOR

Göztepe'de Yunus Emre Gedik ve Ekrem Kılıçarslan kendilerini göstermeye başladı. Sezon başında 1461 Trabzon'dan alınan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yunus Emre, 6'sı ilk 11'de 7 maçta forma giyerken, son Denizlispor maçında 2 asist birden yaptı. Gaziantep FK'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki kaleci Ekrem, ligde 10 haftanın tamamında kaleyi korudu. İlk haftalarda eleştirilen Ekrem, kurtarışlarıyla özellikle 1-0 kazanılan Yeni Malatya deplasmanında alınan 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Ekrem, ekim ayı içinde dört maçta yaptığı 21 kurtarışla ligde ayın kalecisi olmayı da başardı.

ORTA ALANDA ELİ GÜÇLENDİ

Ligde iki de iki yaparak Play-Off yarışına dahil olan Göztepe'nin orta alanda eli güçlendi. Sarıkırmızılılarda, son iki lig ve bir de kupa maçında forma giyemeyen Emre Çolak cezasını tamamlayarak takıma dönerken, bir süredir sakat olan Romal Palmer da tam olarak iyileşti. Son oynanan Denizlispor maçında son 8 dakikada oyuna giren İngiliz futbolcu ilk on birde oynayacak düzeye geldi. Diğer sakatlar Mesut ve Tuğbey'in de dönmesiyle sarı-kırmızılı teknik heyetin orta sahada hamle şansı iyice arttı. Sarı-kırmızılılar, hafta sonunda kritik maçta Samsun'a konuk olacak.