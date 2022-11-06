Haydi Göz-Göz

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste düşme hattındaki Yeni Malatya ve Denizlispor'u mağlup ederek çıkışa geçen Göztepe, bugün kritik maçta Samsunspor'a konuk oluyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Play-Off hattındaki Karadeniz ekibini yenerek hem bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak, hem de ilk 7 umudunu artırmak istiyor. Göz-Göz, ligde 10 maçta 14 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde yer alırken, rakibi Samsun ise 11 maçta topladığı 17 puanla 6. sırada konumlanıyor. Sarı-kırmızılılarda cezası sona eren Emre dönerken, sakatlığı süren Mesut Kesik ve Tuğbey bugün forma giyemeyecek. Radomir Kokovic önderliğindeki teknik heyetin, son oynanan ve 5-0 kazanılan Denizli maçı on birinde değişiklik yapması beklenmiyor.

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