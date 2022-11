Göz-Göz’ün tadı kaçtı

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçından 6 puan çıkaran Göztepe, deplasmanda Samsun'a 1-0 yenildi. 23'te savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Yusuf Emre'nin uzaktan şutu kaleci Ekrem'de kaldı. 38'de Alim'in savunmadan uzun topunda Ali Ülgen'in kafayla indirdiği topu oyuna yeni dahil olan Ali Kaan kontrol edip harika vurdu: 1-0. 45+1'de Yalçın'dan topu kapan Tanque çok sert vurdu, kaleci Ekrem'den dönen topu bu kez Ahmet Sagat tamamlamak istedi. Ancak Ekrem bir kez daha geçit vermedi. Mücadelede ilk yarı Samsun ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.





KALECİ, YALÇIN'A GEÇİT VERMEDİ

55'TE rakip sahaya yerleşen Göztepe'de Kvasina'nın pasında Yalçın'ın plasesini kaleci Szumski güçlükle çeldi. 58'de İsmail ceza alanı sağ çaprazından kaleyi gördü, ancak şutu kalecide kaldı. 74'te topla buluşan Laura sol kanattan ceza sahasına girdi, yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı. 90+5'te gol ümidiyle öne çıkan Göz-Göz'de Samsun savunmasından dönen topu Laura aldı, rakibini çalımlayarak ceza alanından çektiği şut direği sıyırarak auta gitti. 90+6. dakikada Emre Çolak'ın serbest vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan İsmail kaleyi bulmadı. Göztepe, kritik Samsun deplasmanından puansız ayrıldı.

ATINÇ FORVET OYNADI

Göztepe'nin Samsunspor'a 1-0 yenildiği maçta stoper Atınç Nukan, son 5 dakikada gol umudu olarak oyuna girdi. Zorlu karşılaşmada 38. dakikada yenik duruma düşen Göz-Göz'de teknik heyetin Kvasina, Hüsamettin ve Hasic hamlelerinin ardından 87'de oyuna alınan 29 yaşındaki savunmacı ileri uçta gol aradı ancak çabaları puana yetmedi.









KADRODA İSTİKRAR BU KEZ BOZULMADI

Sezon başından bu yana her maça farklı on birle başlayan Göztepe'de, Samsun önünde dün ilk kez on bir bozulmadı. Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'ndan oluşan teknik heyet, Denizli maçının on biriyle sahaya çıktı. Savunma bloğunu Dino- Emir ve Marko ile oluşturan teknik heyet, kanat bekleri olarak Denizli maçının yıldızları Yunus ve İsmail'i değerlendirirken orta alanda Tijanic ve Yalçın, ileri uçta da Mamah, Yasin ve Ali Akman üçlüsü sahadaydı.

GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'u mağlup eden Göztepe, Samsunspor deplasmanında seriyi bozdu. Göz-Göz, dün aldığı yenilgiyle Play-Off yolunda da yara aldı. Son iki maçta rakip forvetlere geçit vermeyen sarı-kırmızılılar savunmada da hayal kırıklığı yaşadı.

YALNIZ DEĞİLDİ

Göztepe'yi zorlu Samsunspor deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarları yalnız bırakmadı. Mesafe tanımayan Göztepeliler, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümde maç boyunca Göz-Göz'e destek verdi. Sarı-kırmızılılar, maç sonunda yenilgi nedeniyle oldukça üzgündü.